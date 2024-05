Así luce hoy, a los 71 años, la actriz que interpretó a Val Toriello en La Niñera

Escuchar

La Niñera fue una de las series más exitosas de los 90 bajo el formato de sitcom. La historia de Fran Fine, una mujer que encuentra trabajo en la casa del señor Sheffield para cuidar a sus tres hijos, duró siete temporadas en pantalla y cosechó excelentes números de audiencia en el resto de América Latina. Es por ello que todos sus personajes se volvieron tan queridos para el público y muchos de ellos en la actualidad se preguntan cómo luce una de sus actrices más graciosas, Rachel Chagall, que interpretó a Val Toriello.

Rachel en su aparición junto al elenco de La Niñera en 2020 (Fuente: Captura de pantalla - Sony)

Pasaron 31 años de la emisión del primer episodio y, como era de esperar, sus actores cambiaron bastante. Chagall tiene 71 años y desde el 2006 se alejó de la actuación para dedicarse plenamente a su familia y a otro ritmo de vida.

Nació el 24 de noviembre de 1952 en Nueva York, en el corazón de una familia judía. Inició su carrera artística en 1987 con el papel de Gaby en la película Gaby: A True Story, lo que marcó su salto al estrellato. Por ese trabajo fue nominada al Globo de Oro a Mejor actriz de Drama cinematográfico.

Más tarde llegó su rol como Val, la mejor amiga de Fran en La Niñera. Allí tenía apariciones esporádicas, pero cuando lo hacía, lograba el mismo humor que su compañera. Lo cierto es que diez años antes de iniciar el proyecto televisivo, en 1982, contrajo el síndrome de Guillain-Barré, lo que hizo peligrar su futuro como artista. Sin embargo, lo superó con entereza.

Fran y Rachel juntas en la reunión virtual del 2020 (Fuente: Captura de video - Sony)

Durante su participación en la sitcom conoció a su marido, Greg Lenert, quien era director de escenografía. Con él tuvo gemelos, un niño y una niña. El amor de ambos continúa hasta nuestros días.

También tuvo apariciones en Just Shoot Me! y Medicina Fuerte; además encarnó un papel en What I Like About You. Su última aparición fue en la reunión virtual que organizó el elenco de La Niñera durante la pandemia. Previo a ello, en 2004, lo hicieron en un almuerzo que se transmitió en directo.

Reunión del elenco original de La Niñera en 2004: Rachel se ubica al fondo, junto a Renée Taylor (en la serie, Silvia) (Fuente: Mubi)

La vida actual de Fran Drescher, protagonista de La Niñera

Fran Drescher tiene 66 años y el último tiempo saltó a la escena pública por las sucesivas manifestaciones de SAG-AFTRA (Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión), que tuvieron lugar a lo largo de casi todo 2023 y parte de 2024. Allí, la comediante tomó la iniciativa y fue la cara de los reclamos hacia las productoras audiovisuales en calidad de presidenta de la institución.

Fran Drescher en la pasarela de los premios Oscar de este 2024 (Fuente: Instagram/@officialfrandrescher)

Por fuera de su activismo, suele estar presente en las redes sociales, en donde a diario comparte recuerdos de su serie icónica, The Nanny, en la que en diversas ocasiones también invita a los exintegrantes del elenco para ser parte de sus videos, como es el caso de su última reunión con Renée Taylor, que interpretó a Silvia, su madre, en la sitcom.

