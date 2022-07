Dólar hoy: el blue sube $6 más y marca nuevo récord

El dólar blue no para marcar máximos históricos. Desde que en junio explotó la crisis de la deuda en pesos, hecho que llevó al Banco Central (BCRA) a acelerar “la maquinita” de hacer billetes, los tipos de cambio libres no dejaron de subir. Hoy, con más ruidos que certezas sobre el rumbo que tomará la economía, los dólares paralelos se siguen consolidando arriba de los $300.

En la tercera rueda de la semana, en la calle porteña Florida el dólar blue se vende a $309, la cotización más alta de la que se tenga registro. Es una suba diaria de $8 (2,6%), de $18 en lo que va de la semana (+8,1%) y de $70 en el mes de julio (+29,2%).

Sin ir más lejos, el 7 de junio el tipo de cambio paralelo se mantenía estable en los $206, mismo valor con el que arrancó el año. Pero entre la salida masiva de fondos de los bonos en pesos que ajustan por CER, emisión, el cambio de figuras en el Ministerio de Economía, el endurecimiento del cepo (importaciones, dólar ahorro y fin de las cuotas) y el fuerte avance de la inflación, el blue se disparó $103 en un mes y medio. Es un 50%.

“La demanda en los tipos de cambio financieros no afloja. La presión generada en la deuda en pesos a principios de junio terminó afectando fuertemente al mercado cambiario tras la emisión creciente, pasando de un tipo de cambio a $210 hasta los $300 actuales. Al mismo tiempo, las perspectivas de mayor inflación afectaron significativamente las tasas de interés reales (cada vez más negativas) perjudicando aún más la demanda de dinero”, explicó Lucas Yatche, head of strategy and investments de Liebre Capital.

La misma comparación se puede hacer con los tipos de cambio financieros. Hoy el dólar MEP o “Bolsa”, que permite hacerse de billetes verdes de forma legal y sin restricciones a través de la compra-venta de bonos, aparece en pantallas a $301,39. Son $4 más en el día (+1,4%), $10 en la semana (+3,4%), $53 en julio (+21,3%) y $92,70 desde la primera semana de junio (+44,4%).

El dólar contado con liquidación (CCL) o “Cable”, que ayer cerró neutro debido a llamados de la Comisión Nacional de Valores (CNV) para “sugerir” que no se opere la especie C de los bonos, hoy avanza hasta los $306,40. Se trata de una escalada de casi $3 en el día (+0,9%), $5 en la semana (+1,6%), $54 en julio (+21,4%) y $96 en un mes y medio (+45,7%).

Compra venta de dólares Fabián Marelli

“La continua venta de reservas junto a la aceleración inflacionaria (superior a 7% m/m en julio), la brecha en máximos y la incertidumbre sobre la capacidad de ajustar las cuentas públicas sientan las bases de un panorama complejo que mantiene alta la demanda por cobertura cambiaria. Salvo alguna novedad positiva, creemos que esta tendencia seguirá en los próximos días”, consideraron desde Delphos Investment.

El tipo de cambio oficial mayorista, que se utiliza en el comercio exterior y el Banco Central mueve a cuentagotas, se ofrece a $129,42 (+0,2%). Frente al dólar blue, hoy la cotización más alta del mercado, la brecha cambiaria es del 137%.

El dólar oficial minorista aparece en las pantallas del Banco Nación a $135,75. Si a ese valor se le agrega un 30% de impuesto PAIS y un 35% de Ganancias, da que el dólar “ahorro” está a $223,98. En cambio, el dólar “tarjeta” (que tiene el 30% de PAIS y 45% a cuenta de Ganancias) cuesta $237,56.