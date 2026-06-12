“Como si fuera pandemia”: los argentinos radicados en Bolivia tienen problemas hasta para movilizarse y estudiar

Desde hace más de un mes, Bolivia vive una ola de bloqueos de rutas en reclamo por la mayor crisis económica del país en 40 años; ahora, además, los manfiestantes reclaman la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Las protestas, que desde principios de mayo paralizan amplias zonas del país, provocaron un fuerte impacto económico y social y generaron problemas de abastecimiento de alimentos, medicamentos, combustibles y oxígeno medicinal en varias regiones. La situación afecta a muchos de los argentinos que residen allí.

“El bloqueo encareció los productos que vienen del oriente del país entre el doble y, en algunos casos, hasta el triple. Carne vacuna, pollo, huevos, verduras y queso son algunos de los principales productos afectados. Es una situación difícil”, explicó Willy Vargas, de 50 años, administrador de empresas que vive en La Paz a LA NACION.

Vargas en su oficina en la Paz, Bolivia gentileza

“La situación se siente bastante caótica e incierta. Si bien ahora está un poco más calmado, venimos de semanas con bloqueos y manifestaciones que afectan todo el movimiento de la ciudad, especialmente en La Paz”, explicó Cecilia Verónica Veleizán, de 38 años, chef y comerciante oriunda del barrio porteño de Núñez, que vive en Bolivia desde hace siete años.

Veleizán emigró al país vecino porque su padre había fundado una empresa allí y ella comenzó a trabajar con él. Tras su fallecimiento, quedó al frente de la compañía. Actualmente dirige una empresa dedicada a la importación de insumos odontológicos e implantes dentales y, en paralelo, tiene un emprendimiento gastronómico de comida argentina llamado Cécile Sabor Argentino.

Cecilia vive en Bolivia desde hace siete años gentileza

La crisis se desató tras la aprobación de la Ley 1720, impulsada por el gobierno de Rodrigo Paz, que modifica el régimen de tierras comunitarias. Organizaciones campesinas e indígenas denunciaron que la norma pone en riesgo las tierras colectivas y los derechos históricos de las comunidades originarias. En paralelo, Bolivia atraviesa actualmente la peor crisis económica de las últimas cuatro décadas.

Lo que comenzó como un reclamo agrario derivó rápidamente en una protesta más amplia contra el Gobierno. A las movilizaciones se sumaron sindicatos, docentes, transportistas, mineros, estudiantes y distintos sectores populares, que ahora también exigen la renuncia de Paz, quien asumió la presidencia el 8 de noviembre de 2025.

Imagen del 16 de mayo de 2026 de manifestantes participando en una protesta para exigir la renuncia del presidente boliviano, Rodrigo Paz Pereira, en la ciudad de El Alto, Bolivia [e]JAVIER MAMANI - XinHua

“El conflicto, me afectó directamente en lo laboral. Mi local está en una zona muy turística de La Paz y, cuando hay bloqueos, el turismo prácticamente desaparece, que es justamente mi principal público. Además, los costos subieron fuerte, sobre todo los alimentos, como la carne, que casi duplicó su precio. Tuve que reajustar valores para poder sostener el negocio”, sostuvo Veleizán. Sus ventas se desplomaron. “Mi local depende en gran parte del turismo y hoy prácticamente no hay movimiento. Pasé de tener muchos pedidos a vender muy poco”, explicó.

Vargas ya no puede conseguir alimentos primarios ni movilizarse en su auto. “Hace varias semanas que no consigo carne de pollo ni carne vacuna porque casi no hay. Hace más de una semana que no manejo mi auto porque se me acabó el combustible y, como trabajo, no puedo hacer las enormes filas de vehículos. Hay que esperar entre tres y cuatro días para cargar nafta”, sostuvo.

Y añadió: “El futuro es de incertidumbre. En mi trabajo tenemos insumos para producir una semana más; nuestra materia prima viene de Santa Cruz. Si el conflicto no se resuelve, tendremos que parar la producción y enviar a todos de vacaciones forzadas. Otras empresas ya se vieron obligadas a hacerlo. Además, a nuestros camiones distribuidores también les cuesta conseguir combustible, y ese es otro problema que nos preocupa”.

Mapa de las rutas cortadas ADMINISTRADORA BOLIVIANA DE CARRETERAS · RED VIAL FUNDAMENTAL

Ansielm Fernweh, de 27 años, vive en Cochabamba. “Dentro de poco tiempo tengo que viajar a la Argentina y no sé si voy a poder hacerlo o cuándo. Es todo muy incierto porque no sabés si mañana van a bloquear, si esta semana van a levantar los cortes o si la próxima vuelven a bloquear. Uno tiene que comprar el pasaje y al final no sabe si va a poder viajar. Y eso también es plata”, sostuvo.

Si bien asegura que la situación no lo afecta de la misma manera que a quienes residen en La Paz, ya percibe las consecuencias de la crisis en su vida cotidiana y en su trabajo. “Yo soy encargado de un local comercial y solemos pedir insumos de todo tipo: productos de limpieza, bebidas, galletitas y otras mercaderías. Por el tema de los bloqueos en La Paz y en varios puntos del país, está costando bastante traer ese tipo de productos”, explicó.

El rosarino Marcelo Rolón, de 36 años es profesor de Historia y reside en Trinidad, una ciudad ubicada en la Amazonia boliviana, al norte del país. Se mudó a Bolivia en junio de 2025 impulsado principalmente por razones económicas y por la inseguridad que atravesaba en la Argentina. “La falta de combustible ya se había hecho notar antes, pero en estos últimos días empezó a sentirse fuerte. La semana pasada una de mis estudiantes fue con un bidón a comprar combustible y, cuando se descuidó, le robaron tanto el combustible como el bidón. Está faltando combustible y me dijeron que el precio a veces se duplica o se triplica”, contó.

Marcelo junto a sus colegas gentileza

En la escuela donde trabaja, el impacto ya es visible. “Me han preguntado si nuestra institución iba a acatar la disposición de pasar a modalidad virtual. Como somos una escuela-taller y todo es práctico, dijeron que no, que había que venir igual. Entonces vinieron los que pudieron: seis personas de 20. Se empieza a ver un curso semidesierto, como si fuera la pandemia”, relató.

Los hijos de Vargas ya comenzaron a cursar en modalidad virtual: “Tengo cuatro hijos, de 25, 22, 17 y 16 años. Desde hace dos semanas, todas las clases, tanto en el colegio como en la universidad, son virtuales, y ahora estamos entrando en la tercera semana. Ellos están un poco aburridos porque es como cuando estábamos en pandemia”, explicó Vargas.

Incertidumbre

Entre quienes siguen de cerca la evolución del conflicto, lo que es más preocupante es la incertidumbre sobre el final del enfrentamiento y la violencia que puede agravarse. “Lo que me preocupa es que el conflicto no se solucione pronto y que la situación se agrave aún más, porque ya llevamos más de 30 días de bloqueos”, explicó Vargas.

“Ya vivimos varias semanas muy complicadas y uno nunca sabe cuánto más puede extenderse. Por ahora intento seguir trabajando y adaptándome a las circunstancias, pero si esto continúa seguramente tendré que replantear algunas decisiones comerciales, porque sostener un negocio en este contexto se vuelve cada vez más difícil”, afirmó Veleizán .

Rolón se mudó a Bolivia en 2025 impulsado principalmente por razones económicas y por la inseguridad que atravesaba en la Argentina gentileza

Fernweh también advirtió que lo que más le preocupa de la situación actual es que se está generando bastante violencia. “Ojalá que la gente no se acostumbre a ser tan radical ni tan violenta, porque si seguimos por ese camino todo va a terminar mal. Espero que eso no pase, porque al final nos afecta a todos”, sostuvo.

En medio de la crisis, el presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, anunció este lunes un paquete de medidas destinadas a mitigar el impacto económico y social de los bloqueos de carreteras. Durante una intervención pública, el gobernante explicó que uno de los decretos permitirá renegociar obligaciones financieras en todo el territorio nacional. La iniciativa busca brindar alivio a actividades económicas que desde mayo han sufrido fuertes pérdidas como consecuencia de los cortes de rutas.

Manifestantes antigubernamentales mantienen un bloqueo vial en una de las principales carreteras que conducen a la ciudad de La Paz, en El Alto, Bolivia, el 29 de mayo de 2026 MARVIN RECINOS - AFP

Consultada por LA NACION, voceros de la Embajada Argentina en Bolivia explicaron que se encuentran asistiendo a ciudadanos afectados por la situación. “Nuestra red consular, que cuenta con oficinas y funcionarios en las ciudades de La Paz, Santa Cruz de la Sierra, Cochabamba, Tarija, Yacuiba y Villazón, y que tiene jurisdicción sobre la totalidad del territorio boliviano, ha recibido solicitudes de asistencia vinculadas a la situación social y política que atraviesa el país. Actualmente se encuentra trabajando activamente con ciudadanos argentinos en situación de vulnerabilidad”, señalaron.

La representación diplomática argentina informó a través de sus redes sociales que la situación en el país continúa siendo compleja. “Se informa a los ciudadanos argentinos que tengan previsto viajar al Estado Plurinacional de Bolivia que persisten puntos de bloqueo en distintas jurisdicciones del país, los cuales podrían afectar la circulación y ocasionar demoras o interrupciones en los desplazamientos. En atención a esta situación, se recomienda adoptar las previsiones necesarias antes de emprender el viaje”, señalaron en una publicación de Instagram.

Y agregaron: “Asimismo, se sugiere enfáticamente la contratación de un seguro de viaje que contemple cobertura para este tipo de contingencias. A quienes viajen por vía terrestre, se les recomienda consultar los canales oficiales a fin de planificar eventuales rutas alternativas y verificar el estado de transitabilidad de los caminos”.