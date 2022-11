Dólar hoy: el blue supera una barrera y cierra la semana $14 arriba

escuchar

El dólar blue vuelve a superar la barrera de los $320, una cifra que no se observaba desde mediados de julio, cuando todas las cotizaciones libres marcaron récords nominales. Entre la implementación de un nuevo dólar soja y las intervenciones del Central en el mercado secundario de bonos, los economistas descuentan que fin de año terminará con más emisión monetaria, una noticia que le echa fuego a los tipos de cambios paralelos.

En la última rueda de la semana, el dólar blue se vende en la City porteña a $320, $1 más que la jornada anterior (+0,3%). Al observar el recorrido de las últimas cuatro ruedas, ya que el lunes el mercado no operó por el feriado del Día de la Soberanía Nacional, el billete estadounidense que se comercializa en la informalidad subió $14 (+4,5%).

“El nivel de nominalidad sigue presionando la economía. Todo indicaría que la inflación no perforaría el 6% en los próximos meses, ni tampoco el resto de las variables. Tanto las tasas de interés, como el crawling peg (devaluación diaria del tipo de cambio oficial) y probablemente los dólares financieros mantengan la presión recientemente observada”, consideró Lucas Yatche, head of strategy and investments de Liebre Capital.

La misma tendencia se replica en el dólar contado con liquidación (CCL), instrumento que permite girar los dólares a una cuenta bancaria fuera de la Argentina. Luego de haber retrocedido en las últimas cuatro ruedas, hoy pega un salto de $6 y se ofrece a $328,29 (+1,8%). En el acumulado de la semana, registra una baja de $2,50 (-0,8%).

En cambio, el dólar Bolsa (también llamado MEP) se toma una pequeña pausa. Esta cotización surge de la compra-venta de bonos en el mercado de capitales y habilita a los argentinos a dolarizarse legalmente, pese al cepo cambiario. Este viernes 25 de noviembre de 2022 aparece en pantallas a $318,19, un peso menos que ayer (-0,3%). Aun así, en la semana corta avanzó $4,50 (+1,4%).

Para los economistas, uno de los factores que motivaron a la suba de los financieros fue la emisión del Banco Central (BCRA) en el mercado secundario de bonos para sostener la deuda en pesos. Un riesgo que sigue latente, fundamentalmente por dos razones. En primer lugar, porque el lunes el Tesoro enfrentará una nueva licitación donde intentará conseguir financiamiento neto, una misión que se le torna cada vez más complicada.

Por la pérdida de reservas del Banco Central, el Gobierno lanzará una nueva versión del dólar soja a $200 Martín Acosta/REUTERS - Archivo

“Estimamos que el Tesoro necesita captar financiamiento neto por $143.000 millones en cada una de las tres licitaciones que quedan en el año para cerrar el programa financiero sin usar más Adelantos Transitorios. Hoy este escenario se ve lejano y por eso esperamos que el programa financiero termine cerrando con más emisión monetaria (vía canales indirectos), aunque igual será clave evaluar la voluntad del sector privado de renovar los vencimientos”, apuntó Adrián Yarde Buller, chief economist & strategist de Facimex Valores.

El segundo riesgo latente es la nueva emisión que traería aparejado el nuevo dólar soja. A pesar de que el Gobierno había dicho que solo se llevaría a cabo en el mes de septiembre, el Ministerio de Economía decidió relanzar la iniciativa para sumar reservas al Banco Central, anuncio que se conocerá esta tarde. Los $200 se ajustarían a la inflación y entraría en vigencia hasta el 31 de diciembre.

Con un tipo de cambio mayorista a $200 para el agro, la entidad monetaria compra dólares caros y los vende baratos ($171,75). Esa brecha, en septiembre, se cubrió con más emisión. “Esto generaría emisión de pesos, a lo que se le suma la emisión por la intervención del central en el mercado secundario de bonos. En este marco, la presión en los dólares financieros se mantiene firme, con mucha sensibilidad al nivel de depósitos/plazos fijos y al roll over de la deuda del Tesoro”, agregó Yatche.