Sorpresa en los tickets: molestia entre turistas por el dólar tarjeta en la Argentina

A tres semanas de la publicación de la comunicación A 7630 del Banco Central (BCRA), que exceptuó del requisito de liquidación en el mercado de cambios a los cobros de consumos efectuados por no residentes mediante tarjetas emitidas en el exterior, el dólar tarjeta para el turismo extranjero, por el cual se les reconocería en sus gastos la cotización del MEP (hoy está en $313,44) y no la del dólar oficial ($171,25), sigue sin estar operativo.

Cristóbal Espinoza, de 32 años, es de Chile y estuvo de visita por Bariloche y Villa la Angostura entre el 5 y el 8 de noviembre pasados. En conocimiento de la normativa del BCRA, que entraba en vigencia el 4 de noviembre, hizo varias compras esperando que le tomaran la cotización del MEP y se las cobraron al dólar oficial.

“No tuve respuesta de ningún ente bancario (Visa, el banco en Chile y las entidades argentinas). Hoy revisé, ya que llegó el estado de cuenta, y finalmente las compras se facturaron al dólar oficial”, dijo en diálogo con LA NACION.

En tanto, Don Daniel Ruggeri, un argentino de 65 años con ciudadanía estadounidense que está de viaje en el país por trámites personales, explicó que, luego de la resolución, cargó a su tarjeta American Express gastos, como viajes en Uber y compra de medicamentos y, al ver el estado de cuenta, también todo se debitó al tipo de cambio oficial. “Llamé a American Express y les dije que hace tres semanas se había aprobado el cambio y me dijeron que estaba en lo correcto, pero que no había un sistema de implementación o especificación técnica para utilizar el tipo de cambio. Les pregunté si eventualmente me iban a reconocer la diferencia y me dijeron que no”, contó. En la página de AMEX la calculadora online hoy toma los pesos a $171,25.

Consultadas por este diario, fuentes de Visa dijeron que toda la industria está trabajando en este tema acelerando los tiempos para implementar el dólar tarjeta.

En primer lugar, las marcas (Visa, Mastercard) querían que los adquirentes (procesadoras de pago como Prisma y Fiserv) hicieran la conversión a dólares con el oficial en el momento de la autorización y en ese mismo instante lo pasaran al MEP, pero esto era “inimplementable”, según las procesadoras, porque iba a haber diferencias e iban a perder dinero. Luego hubo otra propuesta que no prosperó y, finalmente, se presentó la idea de que sean las marcas quienes hagan la conversión al MEP.

De acuerdo con esto, las firmas de tarjetas podrían cambiar la cotización en sus sistemas en los próximos días, aunque no hay certezas porque algunos actores de la industria dicen que se necesitaría un desdoblamiento cambiario o la creación del tipo de cambio como sucedió con el dólar soja.

En tanto, desde el gobierno dijeron que la regulación está vigente y son las empresas las que tienen que ofrecerlo a sus clientes, si bien no se estableció una obligación de hacerlo. “Lo que está claro es que, si hubo demora, no fue por falta de regulación, sino por la falta de acción de alguna empresa aún a costa de perder negocios”, agregaron.

En la comunicación A 7630, el BCRA exceptuó del requisito de liquidación en el mercado de cambios, en la medida que se ingresen dentro de los plazos normativos establecidos, a los cobros de consumos efectuados por no residentes mediante tarjetas de débito, crédito, compra o prepagas emitidas en el exterior, los cobros por cualquier tipo de servicio turístico en el país contratados por no residentes y los de servicios de transporte de pasajeros no residentes con destino en el país.

Según cálculos del Central, las operaciones con tarjetas de crédito y débito de los extranjeros solían representar entre US$200 millones y US$250 millones mensuales, pero en el último tiempo el monto descendió a US$30 millones. La razón es que los turistas, que están al tanto de la brecha cambiaria, vienen con dólares y los cambian al blue para obtener más pesos, de manera que los gastos les salgan más baratos que pagar con el plástico, que toma la cotización del dólar oficial.

De acuerdo con el Ministerio de Turismo y Deportes, el actual esquema (sucesor de los fallidos dólar turista para extranjeros y las cuentas bimonetarias) va a suponer el ingreso de US$1100 millones en dos meses, que irían a las reservas brutas del BCRA (cuando las tarjetas ingresan los dólares se consideran en las reservas brutas), en coincidencia con la temporada alta.

