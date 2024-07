Dólar hoy: el blue y los financieros arrancan la semana con caídas de hasta $15

Escuchar

El dólar blue y los financieros arrancan la semana con caídas de hasta $15. A pesar de que la primera quincena de julio las cotizaciones libres operaron al alza, la tendencia se revirtió luego de que el Gobierno anunciara que intervendría en el MEP y el contado con liquidación (CCL).

Este lunes, en las calles de la City porteña, el tipo de cambio paralelo se vende a $1420. Son $15 menos que el cierre del viernes (-1%), aunque sigue posicionándose unos $100 más arriba que los financieros.

Es que el dólar MEP cotiza a $1311,73, lo que significa un retroceso diario de $11,4 (-0,9%). En tanto, el contado con liquidación aparece en las pantallas del mercado de capitales a $1305,83, una baja de $12 frente al cierre anterior (-0,9%).

Hace dos semanas, el BCRA empezó a intervenir en el mercado de los dólares financieros Archivo

Hace dos semanas, el Banco Central empezó a intervenir en el mercado de los dólares financieros. Desde el Gobierno explicaron que la intención es esterilizar la emisión de pesos generada por compra de divisas en el oficial, aunque en la práctica también funciona como una herramienta para comprimir la brecha cambiaria. Con el tipo de cambio oficial mayorista a $931,50, la diferencia con el CCL es de 40,2%.

“La intervención en la brecha cambiaria a costas de las reservas sería una práctica consistente siempre y cuando se implemente en la búsqueda de ‘ganar tiempo’ para hacer las correcciones macroeconómicas necesarias a tiempo. Dado que no está del todo claro si el Gobierno pretende contener la brecha temporalmente o si aspira a un escenario más optimista de convergencia de las variables nominales, el mercado parecería haber adoptado una postura wait and see [esperar y ver] antes de sacar sus conclusiones”, señalaron desde la consultora económica Ecolatina.

En el mercado accionario, la Bolsa porteña cae 1,7% y cotiza a 1.515.546 unidades. En el panel principal, los papeles de Transportadora de Gas del Norte bajan 3,1%, seguidos por Sociedad Comercial del Plata (-2,9%) e YPF (-2,8%).

El riesgo país cede 17 unidades, hasta los 1545 puntos básicos (-1,09%). Bloomberg - Bloomberg

La tendencia se replica entre las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR), en una rueda marcada por números en rojo a nivel global. Las mayores caídas se observan entre los papeles de YPF (-3,3%), Irsa (-2,5%) y el Banco Supervielle (-2%).

Los bonos del último canje de deuda presentan variaciones mixtas. Los Bonares suben 0,87% (AL29D) y retroceden hasta 1,95% (AL41D); los Globales avanzan 0,16% (GD30D) y bajan 1,3% (GD41D). En ese escenario, el riesgo país cede 17 unidades, hasta los 1545 puntos básicos (-1,09%).

LA NACION