Tras las elecciones presidenciales, que determinaron una segunda vuelta entre Sergio Massa y Javier Milei, los dólares libres operaron a la baja a lo largo de la semana. Si bien en el mercado se esperaba como escenario más probable un balotaje entre el ministro de Economía y el candidato de La Libertad Avanza, la sorpresa fue el triunfo del exintendente de Tigre, con siete puntos de diferencia.

Ese resultado diluyó en el corto plazo las probabilidades de una dolarización de la economía, como propone Milei, y eso debilitó las presiones cambiarias. Un escenario que también se vio influido por la intervención del Gobierno sobre los financieros, la extensión del programa de incentivo a la exportación (que, en los hechos, otorga un tipo de cambio más alto a esos sectores, en torno a los $540) y los controles en la City. Así, algunas cotizaciones acumularon una baja de hasta $250 en los últimos cinco días.

Este viernes, entre los arbolitos y cuevas, el dólar blue operó a $990. Fueron $10 más que ayer (+1%). En comparación, el viernes pasado pocas casas de cambio informal decidieron abrir al público y desprenderse de los billetes verdes. Eso generó disparidad de precios en aquellos lugares que siguieron operando y, si bien el precio promedió los $1250 (unos $270 menos que el valor actual), también hubo locales que pedían $1350.

Para Pedro Siaba Serrate, head of research & strategy de Portfolio Personal de Inversiones (PPI), hasta la semana pasada influyeron las expectativas de si la Argentina iría hacia una dolarización de la economía. El temor de los inversores era que, en un escenario de falta de dólares en el país, un intento de avanzar en ese proceso “sería muy desordenado”.

Las personas caminan frente a una casa de cambio en Buenos Aires, Argentina (AP Foto/Natacha Pisarenko) Natacha Pisarenko - AP

“Eso [el plan de dolarización de Milei] provocó una huida del peso, lo que derivó en un contado con liquidación (CCL) que llegó a operar arriba de los $1110 el viernes antes de las elecciones”, resaltó. Hoy, esta cotización que utilizan las empresas para girar divisas fuera del país, se ubicó en los $859,88. Eso implicó una baja de $12,9 frente al cierre previo y de $250 en comparación con la semana pasada (-29%).

Distinta es la dinámica del dólar MEP, ya que esta cotización es intervenida diariamente por el Banco Central (BCRA) en la última hora de operaciones, mediante la compra masiva de bonos en moneda dura. Si la compra se realizó con títulos AL30, este viernes cerró en los $854,69. Significó una caída diaria de $5 (-0,9%), mientras que en la semana retrocedió un total de $44 (-5%).

“Tras la elección del domingo, los precios de mercado de los activos asignan una mayor probabilidad a un escenario donde quien termina ganando es Massa. Este escenario está asociado a una postergación de una normalización de la economía con un aletargamiento parcial (e improbable) del status quo. Esto es claro en el valor de CCL. No obstante, el tránsito entre las PASO y las elecciones generales dejó en claro que las preferencias electorales pueden cambiar rápidamente y que el determinante último del voto en esta coyuntura no es económico, sino político, con la campaña electoral como principal determinante”, agregaron desde Consultatio Plus.

Sin cambios desde el pasado 14 de agosto, cuando el Banco Central convalidó una devaluación del 17,9%, el tipo de cambio mayorista se vendió a $350. La brecha frente al blue siguió en niveles del 182%, valores históricamente altos.

Bonos y acciones

En el cierre de semana, la Bolsa porteña retrocedió un 2,6% y se ubicó en las 655.565 unidades. En el panel conformado por las principales compañías, se hundieron las acciones de Cresud (-7,4%), Pampa Energía (-6,2%) y Cablevisión Holding (-5,6%).

El riesgo país cerró la semana en los 2560 puntos básicos, 29 unidades más que ayer (+1,15%). EITAN ABRAMOVICH - AFP

Esta tendencia también se observó entre las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR), en una rueda marcada por los números en rojo a nivel global. Los papeles de Irsa cayeron 4,5%, seguidos por Transportadora Gas del Sur (-4%) y el Banco Supervielle (-3,9%).

El riesgo país cerró la semana en los 2560 puntos básicos, 29 unidades más que ayer (+1,15%). Esto se debió a la caída que presentaron los bonos del último canje de deuda. Mientras que los Bonares presentaron bajas del 3,52% en el exterior (AL30D), los Globales cayeron un 9,03% (GD29D).

“Los bonos en dólares siguen en precios de default y el riesgo país no cede, anticipando que el ajuste fiscal de Massa sería más gradual que con Milei, y que muy probablemente seguirían existiendo restricciones en el mercado de cambios”, analizaron desde la consultora económica Equilibra.

