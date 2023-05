Dólar hoy: tras las nuevas restricciones cambiarias, el blue abre en alza

Cotización del dólar de hoy

Anoche, la Comisión Nacional de Valores (CNV) sumó más restricciones cambiarias a la ya de por sí compleja operatoria. La medida busca ponerle fin a los “rulos” y arbitrajes que se habían detectado entre los tipos de cambio financieros, para que las intervenciones diarias que realiza el Banco Central (BCRA) sobre el mercado de bonos le demande menos divisas. En consecuencia, esta mañana el dólar blue transita su tercera rueda consecutiva al alza.

El tipo de cambio paralelo se hoy se negocia a $493 en la punta vendedora. Significa una suba de $1 frente al cierre anterior (0,2%), quedando a tan solo $2 de distancia de la cotización más alta que se tenga registro, los $495 que alcanzó un mes atrás.

“Lo que nos interesa es que no haya rulos ni arbitrajes que distorsionen al mercado. Si detectamos que esto ocurre, las medidas deberán adaptarse sobre la base de la coyuntura”, se escuchó decir en los pasillos de la Comisión Nacional de Valores, cuando a finales de abril el Gobierno comenzó a intervenir sobre los tipos de cambio financieros y las cotizaciones se plancharon, pese a la aceleración de la inflación.

Arbolitos en la city porteña Gerardo Viercovich

La primera restricción llegó a comienzos de mayo, cuando se prohibió la compra de dólares MEP o contado con liqui (CCL) si el inversor tiene una caución tomadora. Pero no fue suficiente para desalentar que el mercado aproveche las brechas, escenario que fue provocado por las intervenciones oficiales. Por eso, anoche la CNV agregó “algunas limitaciones prudenciales”. A partir de hoy, tras haber comprado el tipo de cambio financiero con títulos bonares o globales, el ahorrista no podrá usar esas divisas durante los 15 días posteriores para la compra de nuevos activos dolarizados, como cedears, obligaciones negociables (ON) y otros títulos soberanos.

La medida llega luego de que ayer las reservas brutas del Banco Central (BCRA) tocaran el nivel más bajo desde el regreso del cepo cambiario. “A pesar de las compras del Banco Central por U$S14 millones en el mercado oficial de cambios, las reservas brutas volvieron a caer hasta los U$S32.907 millones (-U$S155 millones), el nivel más bajo desde 2016. Las intervenciones en los dólares financieros, más los pagos de organismos internacionales, parecen seguir incidiendo negativamente en la cuenta de reservas brutas”, señalaron desde Delphos Investment.

Noticia en desarrollo.