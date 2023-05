Alerta por el impacto de la corrida cambiaria y pedido de dólar único en el mundo empresario

escuchar

El dólar y sus circunstancias son la preocupación central de hombres y mujeres de negocios en la Argentina. Así, comienzan a surgir de las usinas empresarias el temor por las intensas corridas cambiarias de ayer y aquellas en potencia en plena campaña electoral, la necesidad de un debate profundo sobre las causas y dinámicas que las originan, y las advertencias por el impacto social y sobre el entramado empresario que provocan tales inestabilidades.

Tanto la industria, el campo, como los dueños de las empresas más importantes del país hacen desfilar candidatos y documentos en los que alertan sobre el peligro de un estallido por las crecientes distorsiones que arrastra la economía local.

La Unión Industrial Argentina (UIA) lo va a sugerir hoy en un pequeño párrafo de su informe de actualidad industrial. “No se descarta que las tensiones cambiarias de fines de abril impacten sobre la actividad, especialmente a partir de las dificultades para el abastecimiento de insumos y la suba de costos y la tasa de política monetaria. En tanto, continuará el impacto de la sequía sobre la molienda y los sectores industriales encadenados”, afirmaron en el informe.

Agregaron: “Podrían compensar parcialmente esta situación las medidas orientadas a sostener el consumo y la demanda de bienes durables”.

“Las tensiones cambiarias generaron fuertes subas de costos tras la aceleración de la inflación y tensiones en las cadenas por las dificultades para establecer los precios”, contó Pablo Dragún, director del Centro de Estudios (CEU) de la entidad fabril. “Sabemos que por la sequía y la falta de dólares en el Banco Central iba a ser un año difícil”, agregó el economista, que cree que hasta junio se verá “crecimiento” en la medición interanual de la industria.

De hecho, en marzo, según el CEU se registraba un alza de 4,1% anual gracias a la tracción del sector automotor y de bienes durables (por las expectativas de devaluación) y con una base de comparación baja por la tercera ola de covid. Alimentos y bebidas, a contramano, ya mostraba números en rojo por el mal desempeño de la molienda de oleaginosas debido a la sequía.

Ya en enero, en la UIA comenzaron a observar que el porcentaje de las pequeñas empresas industriales que advertía sobre la caída de producción era más de diez puntos porcentuales mayor a la de enero de 2021 y 2022, lo que, creen, anticipaba una desaceleración en el sector.

Altas tasas y las SIRA

“No hay certeza a futuro, no hay previsiones de los valores cambiarios ni de la inflación”, dijo Dragún, que mencionó los altos costos del financiamiento por las altas tasas de interés, pese a que el lunes pasado en el Ministerio de Economía cuestionaban la “especulación financiera” del modelo de Mauricio Macri.

Además, Dragún mencionó el freno a las importaciones en medio de la falta de dólares del BCRA, una situación que la Secretaría de Comercio suele negar mostrando datos de SIRA (permisos de importación) aprobados hasta marzo y el uso de la capacidad instalada de la industria. Según comercio, en los últimos seis meses, la cantidad de SIRA solicitadas llegó a 398.830 (un alza anual de 34%). Las autorizadas fueron 307.837 permisos (+ 3%).

Confederaciones Rurales Argentina (CRA) presentó ayer un documento llamado A2024 en el que insistió en pedir un tipo de cambio único y libre, eliminar las retenciones y cambiar la estructura tributaria. “Necesitamos cambiar la estructura tributaria del país. El sector productivo y el campo en particular necesita de manera urgente un nuevo esquema impositivo y la eliminación de las retenciones”, aseguró a LA NACION el presidente de CRA, Jorge Chemes. “El déficit fiscal hoy es insostenible. No podemos seguir gastando más de los recursos que tenemos. Esta altísima carga impositiva ya no se sostiene. Además de gastar mucho, gasta de manera ineficiente. Hay que ordenar la casa”.

“El tipo de cambio debe ser único y libre. Se debe encontrar una estabilidad”, completó Chemes.

“En CRA compartimos la visión de construir una nación mejor”, indicó el comunicado que CRA envió a los medios y agregó luego: “Un país distinto al que hemos experimentado en las últimas dos décadas, caracterizado por el incremento de la pobreza y la fragilidad laboral. Durante este tiempo, hemos sido testigos de cómo el sector privado productivo ha sido desplazado por el accionar del Gobierno Nacional”.

“Es por eso que presentamos estas ideas y propuestas, con el objetivo de forjar una Argentina renovada, llena de optimismo y con una fuerte esperanza de un futuro tanto cercano como distante, considerablemente mejor. No podemos permitirnos continuar desperdiciando el tiempo en situaciones que no nos conducen al progreso y al bienestar general”,, señalaron en CRA y cerraron: “El modelo económico y social actual, vigente durante muchos años, ha alcanzado su límite. Es imperativo avanzar hacia una nueva economía y sociedad basada en la producción y el empleo privado, en contraposición a un Estado ineficiente, intervencionista y que sólo asfixia al sector privado”.

En el plano “institucional”, CRA propuso “plena vigencia de la Constitución Nacional, la democracia, la forma de gobierno representativa y republicana, la independencia de poderes, el federalismo político y fiscal más eficiente y real, analizar el funcionamiento del régimen electoral nacional y respeto irrestricto a la propiedad privada”.

Con relación al ámbito macro, reclamaron “terminar con el déficit fiscal y lograr equilibrio fiscal intertemporal, eliminar la inflación, independencia del BCRA y tipo de cambio único y libre”.

Por otra parte, para promover la producción agropecuaria: “Eliminar los derechos de exportación; cambiar la estructura tributaria Nación-provincias-municipios, en favor de la producción y evitando la superposición de niveles tributarios; la reforma y capacitación laboral; reducción del costo laboral de las contribuciones patronales y de los riesgos de trabajo; la libertad de comercio interior; libertad de comercio exterior, abrir más mercados de exportación para todos los productos y servicios del campo; más financiamiento y crédito a largo plazo para aplicar a la producción; infraestructura para la producción y sostenibilidad ambiental y producción”.

Más visitas en AEA y el orgien del problema

Días atrás, la Asociación Empresaria Argentina (AEA) recibió a Horacio Rodríguez Larreta. “Hay que terminar con el flagelo de la alta inflación, con los déficits permanentes en las cuentas públicas, con la ausencia de una moneda doméstica respetada, con la vigencia de varios tipos de cambio, con una muy elevada y distorsionada presión tributaria sobre el sector formal, con cambios permanentes en las reglas del juego, entre otras”, se pidió al jefe de Gobierno porteño y candidato presidencial por Juntos por el Cambio.

Antes, el presidente de AEA, Jaime Campos, había enfatizado “la necesidad de respetar las instituciones de la República consagradas en la Constitución Nacional. La división de poderes y el reconocimiento a la independencia del Poder Judicial”.

También había reclamado, además, en un comunicado enviado a los medios que era necesario “brindar un marco claro para el desempeño del sector privado”. Algunas fuentes -en AEA no confirmaron la información- dicen que en los próximos días quien escuchará esos mismos reclamos y ofrecerá respuestas a los empresarios será Patricia Bullrich.

