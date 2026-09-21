Xbox lanza un programa para digitalizar discos físicos y desafía la decisión de Playstation

En un contexto de malestar en el gaming por el progresivo abandono de los discos, Microsoft anunció Xbox Disc to Digital: un programa que permite validar copias físicas de juegos para obtener licencias digitales sin costo adicional. El anuncio se da después de que Sony confirmara que en 2028 termina su producción de discos para PlayStation.

“Los jugadores han pasado décadas construyendo sus bibliotecas de Xbox. Algunos juegos fueron comprados en disco, otros digitalmente. Muchos abarcan múltiples generaciones de hardware. Nuestro objetivo es hacer más fácil que esas bibliotecas sigan acompañando a los jugadores”, dijo Jason Ronald, VP Next Generation de Xbox.

“Xbox Disc to Digital” convierte copias físicas de juegos en licencias digitales sin costo para usuarios de la consola de Microsoft Shutterstock - Shutterstock

La función debutó formalmente en fase beta este 31 de agosto para los usuarios del programa Xbox Insider, el programa de Microsoft que permite a sus usuarios probar de forma anticipada nuevas características de la consola, actualizaciones, aplicaciones y juegos antes de que sean lanzados al público en general.

“Esto forma parte de nuestro compromiso más amplio con la preservación de los videojuegos. A medida que la tecnología, los dispositivos y los métodos de distribución continúan evolucionando, preservar el acceso a los juegos que las personas poseen importa más que nunca”, agregó Ronald.

La mayoría de los juegos físicos de Xbox One y Xbox Series X son compatibles con la función. Una vez reclamada la licencia, la experiencia puede trasladarse a través de “Xbox Play Anywhere” a una PC Windows y la nube con “Xbox Cloud Gaming”, el cual permite jugar sin instalación ni hardware potente, donde sea posible. Todo esto, mientras que el disco físico original sigue funcionando normalmente.

Los discos de Xbox One también serán compatibles con la función "Disc to Digital"

“Comenzamos con miles de títulos y seguiremos agregando más. Si bien no todos los juegos estarán disponibles en el lanzamiento, este es un paso importante hacia un futuro en el que los jugadores puedan tener mayor certeza de que los juegos que compran permanecerán con ellos durante los años por venir”, cerró el directivo de Xbox.

Cómo funciona y qué límites hay

El procedimiento consiste en insertar un disco compatible de Xbox One o Xbox Series X en la consola y ejecutar el juego para reclamar el derecho digital asociado a una cuenta de Microsoft. Una vez completado el proceso, ya no se requiere el soporte físico para jugar.

Sin embargo, el sistema incluye condiciones de propiedad intelectual y control antipiratería. De acuerdo con medios especializados y reportes de la comunidad, el mecanismo opera bajo reglas precisas:

El disco como ancla: la licencia digital permanece atada al soporte físico. Microsoft contempla verificaciones periódicas, donde el usuario debe reinsertar el disco para acreditar que sigue bajo su tenencia. Si el juego es transferido a un tercero , este puede reclamar la licencia, quedando revocado el acceso digital del dueño anterior.

la licencia digital permanece atada al soporte físico. Microsoft contempla verificaciones periódicas, donde el usuario debe reinsertar el disco para acreditar que sigue bajo su tenencia. Si el juego es , este puede reclamar la licencia, quedando revocado el acceso digital del dueño anterior. Restricciones de catálogo: la licencia reconoce únicamente el software base y las expansiones almacenadas de fábrica en el disco, dejando afuera a los contenidos que hayan venido como códigos alfanuméricos en la caja.

la licencia reconoce únicamente el software base y las expansiones almacenadas de fábrica en el disco, dejando afuera a los contenidos que hayan venido como códigos alfanuméricos en la caja. No todas las generaciones: por el momento, la compatibilidad del programa excluye a los discos de Xbox 360 y la Xbox original.

Estrategias frente al futuro digital

El plan de Microsoft se da en un contexto de enojo de los jugadores con Sony, su principal competidor en el mundo de las consolas, con el objetivo de posicionar a su plataforma como la más amigable con el legado analógico. Con ello, Xbox pretende mantener al usuario en su ecosistema multidispositivo, facilitando un salto a la PC y la nube.

Asha Sharma, flamante CEO de Xbox

El anuncio también forma parte de un reordenamiento estratégico tras la asunción de Asha Sharma como CEO de Xbox, quien defendió la premisa corporativa de que las bibliotecas de los jugadores “albergan años de recuerdos e historias que merecen ser preservadas”.

PlayStation, en tensión con los desarrolladores

La decisión de Sony sumó nuevos frentes durante la feria Gamescom en Alemania. Es que a la resistencia por parte de los usuarios a la eliminación del disco sumó a los creadores de videojuegos.

Según reveló Digital Foundry múltiples publishers y estudios manifestaron su malestar a puertas cerradas ante PlayStation. La razón es económica, ya que el grueso de sus ganancias todavía depende de las ventas en tiendas. Para estas empresas, un eventual monopolio digital de Sony amenaza la viabilidad de sus lanzamientos.

Este clima alimentó versiones de una supuesta marcha atrás de Sony. Sin embargo, Forbes advirtió que una rectificación resulta sumamente improbable, ya que la decisión responde a los planes para futura PlayStation 6. A lo sumo, coinciden analistas del sector, Sony podría ajustar su comunicación o ensayar concesiones dado el desgaste en su imagen.