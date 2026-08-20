Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este jueves 20 de agosto, minuto a minuto

La inflación mayorista hilvanó el tercer mes consecutivo con desaceleración. En julio registró un alza de 0,8%, frente al 1,1% de junio, el 2,5% de mayo y el 5,2% de abril, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Es el dato más bajo en 14 meses.

El informe oficial también indicó que este resultado de junio fue consecuencia de un incremento de 0,8% en los productos nacionales y de 0,5% en los productos importados. Asimismo, en la medición interanual, los precios mayoristas registran una variación de 31,3%, por debajo del 33,8% de la minorista.