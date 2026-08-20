Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este jueves 20 de agosto, minuto a minuto
La divisa oficial operó a $1515 para la venta en el Banco Nación; el dólar blue cotizó a $1555 para esa operación; qué pasa con el MEP y el CCL
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1470,00Venta$1520,00
Dólar blue
Compra$1513,20Venta$1560,00
Dólar tarjeta
Venta$1976,00
Dólar CCL
Venta$1575,73
Dólar MEP
Venta$1521,08
Dólar mayorista
Venta$1497,00
Euro
Compra$1720,00Venta$1780,00
El dólar minorista se posicionó este miércoles 19 de agosto en $1515 para la venta. Por su parte, el dólar blue se ubicó en los $1555 para la misma operación. En este escenario, la atención del mercado se centra en el comportamiento de los dólares financieros y en la evolución del riesgo país que se aproxima a los 500 puntos.
La inflación mayorista fue de 0,8% en julio, la más baja en 14 meses
La inflación mayorista hilvanó el tercer mes consecutivo con desaceleración. En julio registró un alza de 0,8%, frente al 1,1% de junio, el 2,5% de mayo y el 5,2% de abril, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Es el dato más bajo en 14 meses.
El informe oficial también indicó que este resultado de junio fue consecuencia de un incremento de 0,8% en los productos nacionales y de 0,5% en los productos importados. Asimismo, en la medición interanual, los precios mayoristas registran una variación de 31,3%, por debajo del 33,8% de la minorista.
¿A cuánto cerró el dólar oficial el miércoles 19?
La divisa minorista cerró el martes 18 de agosto a $1465 para la compra y $1515 para la venta.
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