Una final familiar y promesa de buen polo en Hurlingham: los Cambiaso y los Castagnola contra los Ulloa y los Panelo

Hurlingham busca al primer campeón de la Triple Corona 2026 de polo. Será esta tarde, a partir de las 15, en la cancha 1 del club fundado por ingleses en 1888. En el torneo largaron ocho organizaciones, de entre 31 y 40 goles de valorización, y, tras dos ruedas eliminatorias, en una ráfaga de polo, llegaron las dos mejores al partido decisivo por la Copa Ayrshire.

De un lado, aguarda La Natividad-La Dolfina, el equipo de handicap perfecto: 40 goles. La alianza entre los Castagnola y los Cambiaso, que desde que se unieron y comenzaron a competir, a esta altura de 2025, ganaron en todas sus presentaciones. Son los triples campeones de la temporada pasada y, por supuesto, los defensores del título en el centenario club. Y cruzando la mitad de la cancha, se planta La Hache, el equipo de Hilario Ulloa, con 34 tantos en su legajo, que estrenó alineación esta primavera y, por el momento, sólo recogió victorias y elogios.

Adolfo Cambiaso maniobrando en la semifinal contra Las Monjitas, que La Natividad-La Dolfina ganó con autoridad Hernán Zenteno - La Nación

La Natividad-La Dolfina es el favorito, no sólo para alzar la copa en el podio que se montará junto al campo de juego, sino que es, además, el principal candidato a llevarse también el Abierto de Tortugas y el de Palermo. Es decir, completar la segunda Triple Corona consecutiva. Lleva 14 victorias consecutivas desde que se formó, es decir, está invicto.

Pero La Hache no está dispuesto a ser el partenaire. No quiere el rol de convidado de piedra en la fiesta de la formación de Cañuelas. La Hache va a Hurlingham a competir, con sus armas, con su estilo. Va dispuesto a armar su propia fiesta. “Creo que estamos prolijos de caballos para poder competir”, le aseguró Hilario Ulloa a LA NACION. “Los conozco bien a los jugadores de La Hache, tienen un handicap un poco mentiroso, ja, ja”, los elogió Adolfito Cambiaso, consultado por este diario.

Carlos "Toly" Ulloa en acción, en ocasión del triunfo sobre Ellerstina Indios Chapaleufú en la semifinal: un gran impacto Hernán Zenteno - La Nación

Ambos líderes y capitanes de los animadores de la gran final brindaron sus puntos de vista acerca del partido y del rival. Y ambos manifestaron el mismo estado de ánimo en las horas previas al choque postergado 24 horas, en razón de las lluvias registradas ayer. “En lo personal estoy contento por haber llegado a una nueva instancia definitoria”, afirmó la leyenda de 51 años, ganador de este torneo en 16 oportunidades. “Estoy feliz por jugar un nuevo partido final. Y por el equipo y por mi hermano Toly”, destacó el guerrero de 40.

Cambiaso, recientemente designado Embajador Extraordinario y Plenipotenciario por el presidente Javier Milei, con la misión internacional de promover el deporte argentino, y con énfasis, el polo, nunca subestimó a los adversarios. Y tiene una alta consideración respecto de sus rivales de esta ocasión: La Hache, una formación de 34 goles que dejó en el camino en las semifinales a Ellerstina Indios Chapaleufú, de 37, por apenas un gol. “No me sorprende para nada que La Hache haya ganado. Los conozco perfecto a todos. Yo juego en contra de ellos todo el año en el exterior. Y la realidad es que están por debajo de su handicap, totalmente. Considero que es un gran equipo, que en los partidos que llevan jugados hasta ahora han funcionado muy bien”, consideró Cambiaso.

Jeta Castagnola, el implacable goleador de La Natividad La Dolfina Hernán Zenteno - La Nación

Hilario sabe del potencial del oponente. “Es un equipazo”, reconoció. “Y esta clase de partidos son bravos”, agregó. Sin embargo, el polista de Lincoln, provincia de Buenos Aires, prefiere centrarse en el suyo: “El nuestro es un equipo muy comprometido que arrancó el año pasado, en diciembre, con el objetivo de montarse lo mejor posible y creo que, cada uno por su lado, hizo un gran trabajo en este sentido. Nos propusimos jugar en conjunto, poner al colectivo por encima de las individualidades, y creo que eso nos llevó a lograr rápidamente un funcionamiento, y tal vez, eso mismo nos haya metido en la final”, confió Ulloa. Y en cuanto al juego, dijo: “La Hache tiene mucha intensidad, los cuatro atacamos y defendemos, siempre con la idea de tratar de jugar en equipo”.

Sólo dos de los ocho protagonistas nunca jugaron una final de la Triple Corona: Benjamín Panelo (25 años) y Carlos María Ulloa (29), ambos de La Hache. Este último contó sus sensaciones: “Yo tengo claros mis objetivos y llegar a una final siempre fue un sueño. Nos toca enfrentar a un equipazo. Va a ser durísimo, porque está imbatible. Y yo tengo que mejorar un poco”, se sinceró Toly.

Hilario Ulloa, el gran referente de La Hache, un equipo que arrancó con todo la Triple Corona Hernán Zenteno - La Nación

Ya está todo listo. Pasó la lluvia. Volvió el buen tiempo y es la hora de jugar al polo. Hurlingham busca al campeón.

Los equipos

La Natividad-La Dolfina: Camilo Castagnola, 10; Adolfo Cambiaso (n.), 10; Adolfo Cambiaso (h.), 10, y Bartolomé Castganola (h.), 10. Total: 40

La Hache: Hilario Ulloa, 9; Carlos María Ulloa, 8; Benjamín Panelo, 8, y Tomás Panelo, 9. Total: 34.

Jueces: Gonzalo López Vargas y Guillermo Villanueva (h).

Arbitro: Hernán Tasso.

Cancha: N° 1 de Hurlingham

Hora: 15

TV: Disney+