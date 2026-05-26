Dólar hoy y dólar blue, en vivo: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este martes 26 de mayo, minuto a minuto

La estabilidad que muestra el dólar ya no está apoyada únicamente en el ingreso de divisas por la típica liquidación del campo en esta época del año. El Gobierno ve con entusiasmo que aparecieron nuevos motores que suman oferta a una cosecha récord: el regreso de empresas y provincias al mercado de deuda y el salto exportador de Vaca Muerta en un contexto de precios internacionales altos por la guerra en Medio Oriente.

Es en ese contexto que el Banco Central (BCRA) acumuló compras por casi US$9000 millones en lo que va de 2026 y el tipo de cambio mayorista se mantiene en torno a los $1400, con una baja nominal cercana al 4% desde el cierre de 2025.