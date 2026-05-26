Dólar hoy y dólar blue, en vivo: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este martes 26 de mayo, minuto a minuto
El dólar oficial opera a $1425 para la venta, mientras que el dólar blue se ubica en el mismo valor para esa operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1375,00Venta$1425,00
Dólar blue
Compra$1405,00Venta$1425,00
Dólar tarjeta
Venta$1852,50
Dólar CCL
Venta$1487,48
Dólar MEP
Venta$1431,92
Dólar mayorista
Venta$1403,00
Euro
Compra$1575,00Venta$1675,00
Luego de una jornada sin mercados, por el feriado del 25 de mayo, el dólar oficial se ubica en $1425 para la venta. En tanto, el dólar blue, que se comercializa en el mercado informal de cambios, coincide con el oficial.
Criptomonedas: a cuánto cotiza Ethereum (ETH)
Ether (ETH), la criptomoneda de la plataforma Ethereum, cotiza hoy a US$2120,06. Se trata de la segunda moneda digital con mayor capitalización de mercado y una de las blockchain más utilizadas para DeFi (Finanzas Descentralizadas) y NFT (activos digitales únicos e irrepetibles, cada vez más utilizados para obras de arte digital).
¿A qué hora abre el dólar?
Desde las 10 de la mañana, el Banco Central (BCRA) publica la cotización del dólar oficial, tanto en su versión minorista como mayorista. Por su parte, el valor de referencia del dólar blue suele conocerse un poco más tarde. Generalmente, entre las 11 y las 11.30, las financieras y cuevas de la City porteña comienzan a marcar el precio del dólar paralelo.
Estos son los cuatro pilares que sostienen el precio del dólar
La estabilidad que muestra el dólar ya no está apoyada únicamente en el ingreso de divisas por la típica liquidación del campo en esta época del año. El Gobierno ve con entusiasmo que aparecieron nuevos motores que suman oferta a una cosecha récord: el regreso de empresas y provincias al mercado de deuda y el salto exportador de Vaca Muerta en un contexto de precios internacionales altos por la guerra en Medio Oriente.
Es en ese contexto que el Banco Central (BCRA) acumuló compras por casi US$9000 millones en lo que va de 2026 y el tipo de cambio mayorista se mantiene en torno a los $1400, con una baja nominal cercana al 4% desde el cierre de 2025.
El conjunto entre agro, deuda corporativa, emisiones provinciales y boom energético permitió reforzar la oferta de divisas incluso en un escenario en el que el Gobierno todavía evita volver a emitir deuda soberana en el mercado internacional.
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
¿A cuánto cerró el dólar oficial el viernes?
La divisa minorista cerró el viernes 22 de mayo a $1375 para la compra y $1425 para la venta.
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