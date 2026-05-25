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Dólar hoy y dólar blue, en vivo: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este lunes 25 de mayo

En la última jornada hábil, el dólar oficial operó a $1425 para la venta, mientras que el dólar blue se ubicó en el mismo valor para esa operación

La cotización del dólar este lunes 25 de mayo
La cotización del dólar este lunes 25 de mayo

Cotización del dólar de hoy

Por el feriado de la Revolución de Mayo hoy no hay mercados y se toman como referencia las cotizaciones del último día hábil; sí hay movimientos de las criptomonedas.

¿Qué es el dólar cripto?

A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.

Cómo funcionan las criptomonedas
Cómo funcionan las criptomonedas

¿A cuánto cerró el dólar oficial el viernes?

La divisa minorista cerró el viernes 22 de mayo a $1375 para la compra y $1425 para la venta.

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