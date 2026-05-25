Dólar hoy y dólar blue, en vivo: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este lunes 25 de mayo
En la última jornada hábil, el dólar oficial operó a $1425 para la venta, mientras que el dólar blue se ubicó en el mismo valor para esa operación
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1375,00Venta$1425,00
Dólar blue
Compra$1405,00Venta$1425,00
Dólar tarjeta
Venta$1852,50
Dólar CCL
Venta$1486,87
Dólar MEP
Venta$1431,92
Dólar mayorista
Venta$1393,50
Euro
Compra$1575,00Venta$1675,00
Por el feriado de la Revolución de Mayo hoy no hay mercados y se toman como referencia las cotizaciones del último día hábil; sí hay movimientos de las criptomonedas.
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
¿A cuánto cerró el dólar oficial el viernes?
La divisa minorista cerró el viernes 22 de mayo a $1375 para la compra y $1425 para la venta.
Seguí leyendo
Gobierno. Milei asiste al Tedeum y encabeza la reunión del Gabinete, cruzado por internas y en tensión por Adorni
"Le pegué a la pared". Colapinto y su gran presente: el agradecimiento a los argentinos y la intimidad del pequeño choque
Piel de campeón. Inolvidable: Belgrano hizo historia con corazón, identidad y fe, y dejó hundido a River
- 1
Un empresario arregló por su cuenta un tramo de la colectora que lleva a su hotel y Vialidad Nacional le pidió que vuelva a romperlo
- 2
Caso Andis: nuevas pruebas apuntan a que los intermediarios se llevaban hasta el 20% de las compras en coimas
- 3
Las maratones y ultramaratones podrían estar vinculadas al cáncer de colon, según un nuevo estudio
- 4
Messi sintió una molestia y se fue reemplazado en su último partido en Inter Miami previo al Mundial