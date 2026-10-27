Dólar hoy y dólar blue, EN VIVO: a cuánto cotiza el oficial y cuál es el precio del paralelo este martes 27 de octubre, minuto a minuto
La divisa oficial opera a $1560 para la venta; el dólar blue cotiza a $1575 para esa operación; qué pasa con el MEP y el CCL
Cotización del dólar de hoy
Dólar oficial
Compra$1508,00Venta$1572,00
Dólar blue
Compra$1527,75Venta$1575,00
Dólar tarjeta
Venta$2043,60
Dólar CCL
Venta$1682,65
Dólar MEP
Venta$1574,40
Dólar mayorista
Venta$1540,48
Euro
Compra$1690,00Venta$1770,00
El dólar minorista se comercializa a $1560 para la venta. Por su parte, el dólar blue se ubica en los $1575 para la misma operación. A cuánto llega el riesgo país.
¿A qué hora abre el dólar?
Desde las 10 de la mañana, el Banco Central (BCRA) publica la cotización del dólar oficial, tanto en su versión minorista como mayorista. Por su parte, el valor de referencia del dólar blue suele conocerse un poco más tarde. Generalmente, entre las 11 y las 11.30, las financieras y cuevas de la City porteña comienzan a marcar el precio del dólar paralelo.
De cuánto fue la inflación de septiembre
La inflación de septiembre fue del 1,9% por el impulso de las tarifas y algunos alimentos, y acumula un 23,6% en los primeros nueve meses del año, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). El dato mensual implicó una aceleración frente al 1,7% de agosto.
Las categorías que más incidieron en este porcentaje son Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles; Educación; Comunicación y Salud.
¿Qué es el dólar cripto?
A diferencia del resto de las cotizaciones, esta opción está en constante actividad y no se detiene, sin importar horarios, fines de semana o feriados cambiarios. Se accede a través de las plataformas exchange, donde se pueden adquirir, entre otras divisas, monedas estables, llamadas stablecoins, las cuales tienen paridad con el dólar.
A cuánto cerró el dólar oficial ayer
En el Banco Nación, el dólar oficial cerró su cotización del lunes 26 de octubre a $1508 para la compra y $1572 para la venta.