El nuevo formato que estudia la AFA: todos contra todos y dos campeones por año

El fútbol argentino se prepara para otro posible cambio en el formato de los torneos de Primera División. Por sexta vez en diez años, la AFA analizará este jueves un nuevo cambio de formato. El sistema sería similar al actual, con dos campeones por año, aunque tendría una diferencia importante: cada equipo deberá enfrentar a los otros 29 a lo largo de la temporada.

Uno de los impulsores de la iniciativa es Carlos Anacleto, presidente de Gimnasia y Esgrima La Plata. La propuesta tiene apoyo dentro de la Liga Profesional y también de Claudio Tapia, una señal decisiva para que avance.

Todo se definirá en la reunión de Comité Ejecutivo que se llevará adelante este jueves a las 11, en la sede de la Liga Profesional, en Puerto Madero. “Es muy probable que se apruebe”, le confió a LA NACION el presidente de un club cercano a la conducción de la AFA.

Carlos Anacleto, presidente de Gimnasia La Plata, es uno de los principales impulsores del nuevo formato Prensa LPF

La principal novedad estará en el fixture. Los 30 equipos seguirán divididos en dos torneos durante el año, pero cambiaría la forma en que se distribuyen los rivales. Hoy, los clubes de una zona no se enfrentan con los de la otra, salvo en las fechas interzonales: una reservada para los clásicos -o los llamados “emparejamientos” cuando no existe una rivalidad directa- y otra definida por sorteo.

Eso genera una particularidad: no todos los equipos se enfrentan a los mismos rivales, aunque después compitan en una misma tabla anual. En 2026, por ejemplo, Boca se cruzó durante la etapa regular con los otros cuatro grandes: Independiente y San Lorenzo dentro de su zona, River en uno de los interzonales y Racing en el clásico. Otros equipos, en cambio, pasaron toda la temporada sin jugar contra varios de los conjuntos más fuertes.

Por el sistema actual, Boca debió enfrentar a los otros cuatro grandes, mientras que otros equipos evitaron varios de esos cruces Gonzalo Colini - La Nación

La conformación de las zonas también puede generar ventajas y desventajas. Este año, Aldosivi y Estudiantes de Río Cuarto, ubicados en el fondo de las tres tablas, quedaron juntos en la Zona B. Los equipos de ese grupo tuvieron así la posibilidad de enfrentarlos, mientras que buena parte de los clubes de la Zona A no jugaron contra ninguno de los dos.

Esa misma Zona B concentra además a cinco de los siete primeros de la tabla anual: Rosario Central, Argentinos Juniors, Independiente Rivadavia, River y Gimnasia. Las únicas excepciones son Boca y Vélez.

El formato actual genera además otra distorsión: dos equipos pueden pasar varias temporadas sin enfrentarse. Si no coinciden en una zona y tampoco son emparejados en los interzonales, pueden tardar años en jugar entre sí.

El proyecto que se tratará este jueves busca corregir justamente esos desbalances.

River compartió zona con Estudiantes de Río Cuarto y lo venció las dos veces, incluso en una temporada irregular Manuel Cortina

El nuevo esquema parte de un fixture de 30 fechas. Cada equipo enfrentará una vez a los otros 29 y tendrá además una segunda jornada de clásicos, para que ese partido se dispute una vez en cada cancha. De esa manera, al terminar el año todos habrán jugado contra todos.

La temporada comenzará con el Apertura y se disputarán las primeras 15 fechas del fixture. Allí llegará un corte para los playoffs, de los que saldrá el primer campeón del año. Después comenzará el Clausura y el calendario continuará desde la fecha 16 hasta completar los otros cruces. Al final habrá otra etapa de playoffs para definir al segundo campeón.

La clasificación a las copas internacionales, en principio, no sufrirá modificaciones.

Manos arriba: el nuevo formato tiene muchas chances de ser aprobado

En la reunión de dirigentes todavía deberán resolverse algunos detalles y, en caso de aprobarse, desde cuándo comenzará a regir el nuevo sistema. Una posibilidad es que entre en vigencia en 2027; otra, que el cambio se postergue hasta 2028.

Las modificaciones de formato se convirtieron en una constante del fútbol argentino durante la última década. Entre 2014 y 2015 se pasó de los torneos, Inicial y Final, a un campeonato anual de 30 equipos, conquistado por Boca. En 2016 se disputó un torneo corto, ganado por Lanús, y después regresaron las temporadas que comenzaban en un año y terminaban en el siguiente, un sistema que se mantuvo hasta 2019.

La pandemia volvió a cambiar el calendario en 2020, con la Copa Diego Maradona. Después llegaron años en los que convivieron la Copa de la Liga y el torneo de todos contra todos, hasta que en 2025 regresaron los Apertura y Clausura con zonas y playoffs.

Ahora se analiza otro cambio. Esta vez, con un objetivo concreto: que los 30 equipos que compiten en una misma tabla también hayan enfrentado a los mismos rivales. Una cuota de lógica dentro de un fútbol que hace años cambia sus reglas casi todos los años.