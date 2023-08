escuchar

En las últimas tres ruedas, el Gobierno gastó una cifra millonaria para intentar contener la escalada del dólar MEP. Fueron US$316,4 millones, según cálculos de economistas privados, a partir de observar los números del Banco Central (BCRA). Con las elecciones primarias encima, las presiones sobre el mercado cambiario no ceden y las intervenciones que realiza la entidad sobre el mercado de bonos se intensificaron hasta alcanzar niveles récord en la gestión, una estrategia que, para los analistas, podría estar cerca de terminarse.

El caso de ayer fue un ejemplo concreto de cómo se ejecutan las intervenciones oficiales. El jueves por la mañana, antes de que el reloj marcase las 12 del mediodía, el dólar MEP saltó $32 y llegó a rozar los $560. Un movimiento con el que atinó a acortar la brecha que se generó con el blue en el último mes, que se encuentra en alrededor del 10%. Sin embargo, con el correr de las horas, la tendencia al alza se fue aminorando hasta cerrar en los $529,82, unos $2 más que la rueda anterior (+0,4%). ¿La explicación detrás? La compra masiva de títulos soberanos nominados en dólares que ordenó el BCRA, justamente los instrumentos financieros que utilizan los ahorristas para dolarizarse a través de la Bolsa.

La táctica no es nueva, pero comenzó a emplearse con mayor intensidad desde finales de abril. En ese entonces, el mal dato de inflación del mes previo terminó por provocar una corrida cambiaria y, para que el blue no superara la barrera de los $500, desde el Gobierno anunciaron una batería de medidas para intentar contener las cotizaciones. Por un lado, subieron las tasas de interés nominales a su valor más alto en 20 años. Por el otro, intervinieron con dólares (y no solo con la venta de bonos en pesos, que no es tan efectivo para influenciar en los valores). Eso permitió que se generara un “veranito cambiario” hasta julio, cuando la cercanía a las elecciones reavivó la demanda de la divisa estadounidense.

“Las intervenciones en el bono AL30 [uno de los más usados para comprar MEP] suben día tras día, rompiendo récords en la jornada de ayer. La volatilidad diaria del AL30D, denotando una fuerte recuperación al final de la jornada, forma parte del menú del Gobierno para sostener artificialmente baja la medida del dólar MEP. Solo queda una rueda antes de las PASO y seguramente seguirán demandando un gran esfuerzo por parte de las autoridades. ¿Luego de las elecciones llegará el sinceramiento?”, se preguntaron desde la sociedad de bolsa Delphos Investment.

Intervenciones sobre el dólar MEP, según PPI

El martes, el Banco Central se desprendió de US$105,3 millones, según estimaciones de Portfolio Personal de Inversiones (PPI). El miércoles, la cifra ascendió a US$105,6 millones. Mientras que ayer se fueron otros US$105,6 millones. A modo de comparación, el volumen récord de la semana pasada habían sido US$56,8 millones durante la rueda del miércoles.

Las cifras dan cuenta de la aceleración en el ritmo de las intervenciones en la última semana previa a los comicios, que tampoco fueron del todo efectivas. En los últimos cuatro días, el dólar MEP acumula una escalada de $15 (+2,9%), mientras que las intervenciones fueron de US$370,4 millones. Desde el 11 de julio, momento en el cual la entidad comenzó a hacerse presente con más fuerza en este segmento, se sacrificaron US$960,7 millones. En el mismo período, la cotización saltó $45,61 (+9,4%).

“Es difícil anticipar la reacción de las autoridades después de las PASO. Dependerá del resultado, de las diferencias y de las proyecciones que se hagan para octubre, que son las elecciones que realmente valen. Lo del domingo puede definir algunas candidaturas y operan más como una ‘gran encuesta’ más que otra cosa. Pero tampoco tienen mucho margen para hacer intervenciones más fuertes en los mercados. No quedan reservas y no creo que el panorama cambie mucho a partir del lunes. Las condiciones de fondo serán las mismas y los problemas actuales se mantendrán sin solución”, consideró Gustavo Quintana, operador de cambios en PR.

Una postura similar mostró Fernando Marull, economista de FMyA, quien consideró que a las fuertes intervenciones del Banco Central tan solo le quedan un día. A partir del lunes, “hay chances” de que se reduzcan, razón por la cual desde el BCRA decidieron destinar volúmenes récord antes del conteo de votos.

El Gobierno viene destinando US$100 millones diarios a contener el MEP Shutterstock

Sin embargo, el ministro de Economía y precandidato presidencial por el oficialismo, Sergio Massa, descartó la posibilidad de que se produzca una corrida cambiaria este próximo lunes. Ese fue el escenario que ocurrió luego de en las PASO de 2019, cuando el dólar subió 23% en un día, algo que se explicó porque “en ese momento tenían firmada la cláusula de no intervención” con el Fondo Monetario Internacional (FMI). En el nuevo acuerdo técnico, que se firmará en la segunda quincena de agosto, el organismo multilateral de crédito habilitó las intervenciones en el mercado de bonos.

“Durante mucho tiempo la especulación se dio alrededor de los dólares financieros. Hubo un momento en el que yo me cansé de esa especulación, y dije ‘La cláusula de no intervención no corre más. Voy a intervenir los mercados cada vez que me generen inestabilidad en los precios de los financieros, porque me genera inestabilidad en los precios de la economía’. ¿Qué pasó? Los que especulan y juegan con la incertidumbre del comerciante o de la jubilada llevan la especulación a un mercado chiquito e informal donde el Estado no tiene capacidad de intervención, que es el del dólar blue”, dio por sentado el ministro. Ayer, el tipo de cambio paralelo cerró a $602. Un a suba de $70.