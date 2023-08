escuchar

Empezó la cuenta regresiva. A cuatro días de las PASO, las miradas del mercado están puestas en los resultados que dejarán las urnas este domingo, ya que podría definir quién será el próximo Presidente de la Argentina. En las últimas dos elecciones presidenciales, los comicios marcaron el humor de los inversores, pero también las decisiones políticas y económicas que se tomaron hasta el 10 de diciembre.

“Principalmente, el mercado hace foco en los resultados de las urnas y cuáles son los porcentajes que saque cada uno de los candidatos. ¿Quién es primero? ¿Quién es segundo? Todo es relevante al momento de analizar cómo sigue la película hacia delante, pero no creo que hoy está la sorpresa que hubo en el 2019, cuando hubo una reacción tan virulenta”, consideró el analista financiero Christian Buteler.

El “día después” de las PASO 2019, fue considerado un “lunes negro”. Las acciones argentinas se desplomaron un 50% en dólares, mientras que el dólar (libre por aquel entonces) pegó un salto de un 23% en un solo día. Para tomar como referencia: para registrar un avance similar, el blue debería trepar de los $600 de hoy hasta los $738.

En aquel entonces, el resultado terminó por deteriorar la política monetaria y el presidente Mauricio Macri decidió implementar el actual cepo de US$200 mensual para atesoramiento. En tanto, el S&P Merval pasó de valer US$970 hasta los US$490, una caída de la que no supo recuperarse hasta el día de hoy.

Según los economistas, el mercado descuenta que Juntos por el Cambio se posicionará primero en las PASO

“No creo que sea como en 2019, porque cuatro años atrás se vendió una idea de que podía ganar el oficialismo [Juntos por el Cambio]. El mercado compró eso, apostó por eso y, con las PASO quedó muy claro que eso no iba a pasar. Hoy ese escenario no está, es más bien dividido y el mercado no está jugando tan hacia un lado o para el otro. Las urnas podrían marcar una tendencia al alza a la baja, pero la reacción no debería ser tan violenta. Salvo que gane Juan Grabois”, completó Buteler.

A días de las elecciones, el escenario al que se le otorga mayor probabilidad de ocurrencia es un triunfo de Juntos por el Cambio, sea con Patricia Bullrich u Horacio Rodríguez Larreta a la cabeza, por tres o cuatro puntos. Tampoco se descarta del todo que Sergio Massa se posicione primero, aunque por poca diferencia. En caso de que el Ministro de Economía “arrase” con los comicios, sí podría significar un golpe que “el mercado no esperaba”.

“El mercado se fija en los resultados que obtenga cada uno de los precandidatos a presidentes. Sobre todo porque son muy diferentes, incluso dentro de la misma coalición opositora. Te diría casi con certeza de que la incertidumbre es total en esos términos. Por lo menos lo que está puesto en precios es un Massa obteniendo 25, 30 puntos, un rango dentro del optimista. Pero cualquier movimiento a partir de allí, te puede generar movimientos en los tipos de cambio”, sumó el analista financiera Salvador Vitelli.

En caso de que Juntos por el Cambio triunfe, según un informe de Romano Group, se podría materializar “un rally muy importante” de los activos argentinos hasta las primarias de octubre. Ante la debilidad de Unión por la Patria, el Gobierno se vería presionado a devaluar el dólar oficial y los tipos de cambio financieros caerían intentando cerrar la brecha.

Una victoria del oficialismo podría presionar sobre los dólares libres Shutterstock

En cambio, si el oficialismo se impone con más del 35% de los votos (10% de probabilidad de ocurrencia), los dólares libres se verían presionados hacia el alza y habría una corrección a la baja de las acciones y bonos argentinos.

“Los resultados serán determinantes de cara a qué podría suceder en los próximos meses. No es lo mismo una oposición con una fuerte voluntad popular, que pueda llegar a negociar alguna transición con el oficialismo, que un oficialismo más fortalecido que le permita seguir en el camino en donde estamos. Sin dudas la tensión cambiaria va a estar en estos días. Se manifiesta la incertidumbre, los inversores intentan cubrirse y los dólares ofrecen ese resguardo de tranquilidad que no muchos activos lo saben dar, sobre todo cuando son en pesos”, cerró Vitelli.