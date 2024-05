La inflación volvió a caer en mayo, pero se enciende una luz de alerta, según analistas

La inflación mensual en Argentina dejó de caer. Llegó al 3.5% el 19 de mayo pero subió al 3.8% en los últimos días según datos de PriceStats.



Monthly inflation in Argentina has stopped falling. It reached 3.5% on May 19th but rose to 3.8% in recent days, according to PriceStats… pic.twitter.com/CAlFlRdMBA