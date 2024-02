escuchar

Ayer, el Gobierno sufrió su primera derrota política. Sin consenso en Diputados para la aprobación de algunos artículos cruciales de la ley ómnibus, desde La Libertad Avanza levantaron la sesión y llevaron el proyecto de vuelta a comisión. Este escenario sorprendió a los mercados y aportó una cuota de nerviosismo e incertidumbre que no estaba contemplado en los precios: en las primeras negociaciones del día, los dólares financieros suben más de $45 y las acciones caen un 11%.

A pesar de que el mercado cambiario había iniciado febrero con menos tensiones, hoy la tendencia se revirtió. En las calles de la City porteña, el dólar blue registra un avance de $45 y se consigue a $1185 en las cuevas y arbolitos (+3,95%).

Lo mismo se ve reflejado en los tipos de cambio financieros. El dólar MEP mediante la compra-venta de bonos AL30, herramienta del mercado de capitales que les permite a los ahorristas dolarizarse sin cepo cambiario y de forma legal, hoy cotiza a $1221,90. Son $34,3 más que ayer (+2,9%).

El dólar contado con liquidación (CCL) con cedears, instrumento que usan las compañías para girar los billetes verdes a una cuenta bancaria fuera del país, se vende a $1279,20. Se trata de una suba diaria de $29,8 (+2,4%).

El dólar blue se vende a $1185

“Con este revés para el oficialismo, hoy miércoles se espera un rebote en los dólares paralelos, con caída en bonos soberanos y acciones. Aunque sin pánico, porque el mercado ya descontaba una versión ‘lavada’ de la ley, la cual no tenía el plan fiscal. Luis Caputo [ministro de Economía] ayer por la noche dijo que ‘déficit cero’ no se negocia y está vigente, lo que trae calma al mercado”, consideró Fernando Marull, economista de FMyA.

Este mensaje lo volvió a reforzar Caputo antes de la apertura de los mercados, en el programa +Mañana de LN+, en el cual aseguró que la no aprobación de la ley “no afecta en lo más mínimo nuestro programa económico y nuestro compromiso de estabilizar las cuentas fiscales”. Se trató de un guiño a los inversores, para intentar contener la reacción de los activos argentinos.

Sin embargo, el índice S&P Merval abrió el día con una caída del 5,1% y cotiza en 1.153.812 de unidades. Al ajustar este valor por el contado con liquidación, se ubica en los 909 puntos, una corrección a la baja del 6,5% frente al cierre anterior.

En el panel principal, conformado por las compañías más grandes del país, los mayores retrocesos del día son para las acciones de Cresud (-11,4%), el Banco Macro (-9,2%), Mirgor (-8,7%), Edenor (-8,6%), Transportadora de Gas del Sur (-8%) y Transener (-7,5%).

Festejos peronistas en auto frente al Congreso luego que se conociera que el proyecto de ley Bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos va a volver a comisión. Hernan Zenteno - La Nacion

“La votación particular de la Ley bases significó un fracaso para el oficialismo quien, tras varias votaciones negativas, definió que el proyecto vuelva a comisión. A pesar de que el megaproyecto se había aprobado en general, este desenlace obliga a volver a foja cero. Si bien ya se conocían fuertes diferencias con la oposición ‘dialoguista’ respecto a varios puntos relevantes de la ley, este escenario no estaba descontado por el mercado. Como al mercado no le gustan las sorpresas, esperamos una respuesta de los activos argentinos”, dijeron desde Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

Los bonos del último canje de deuda también operan en terreno negativo en el exterior. Los Bonares, títulos que se rigen por la ley local, registran bajas de hasta 5,27% (AL35D); entre los Globales, títulos que operan bajo ley extranjera, retroceden hasta un 6,24% (GD38D).

Esto impacta de manera directa en el riesgo país, ya que este índice que elabora el JP Morgan mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro americano frente al resto de los países. Este miércoles, presenta un alza de 48 unidades y se posiciona en los 1880 puntos básicos (+2,62%).