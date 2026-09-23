El dólar mayorista tiene una leve suba y alcanza el valor más alto del año

Tras un inicio de semana sin sobresaltos, el dólar oficial mayorista hoy presenta una leve suba que lo lleva a un nuevo valor máximo nominal del año. Este movimiento ocurre unos días antes de la fijación de precio de bonos ajustados al tipo de cambio que vencen este viernes 25 de septiembre.

El tipo de cambio suma $2 (+0,1%) y se ubica en los $1516, el valor más alto que cotizó en lo que va del año. De todos modos, se encuentra un 26% por debajo del techo de la banda cambiaria, establecida hoy a $1910,11. En las primeras tres semanas de septiembre, la divisa registra un aumento de solo $8 (+0,4%) y de $59 (+4%) en lo que va del año, por lo que se ubica por debajo de la inflación.

El dólar mayorista cotiza a $1516, un nuevo valor nominal máximo del año Freepik

Por su parte, el dólar oficial minorista aparece en las pizarras del Banco Nación a $1535, el mismo valor que viene mostrando desde el pasado 16 de septiembre. Al comparar con distintos bancos, el valor promedio del mercado es de $1536,80, de acuerdo con el relevamiento diario que realiza el Banco Central (BCRA).

Los dólares financieros también se mantienen estables: el MEP figura en las pantallas a $1535,55, mientras que el contado con liquidación (CCL) opera a $1602,12.

Gustavo Quintana, operador de cambio en PR, observó que la suba del dólar mayorista se debe a un “fenómeno” que se viene repitiendo en los últimos meses. Se debe a que hay un fixing en cada fin de mes, por el cual se determina el precio final de un bono antes de su vencimiento. En el caso de los títulos vinculados a la cotización de la moneda extranjera, la fijación de precio “presiona sobre la demanda y se traduce en subas de precios”. También consideró que la suba en el precio puede ser también por “el lento inicio del cierre de posiciones que vencen a fin de septiembre”.

El canje de bonos que el Tesoro realizó ayer habría quitado presión al dólar ante el fixing del 25 de septiembre PPI

Desde Portfolio Personal Inversiones (PPI) destacaron el resultado “sólido” que consiguió el Tesoro ayer en el canje de bonos dollar-linked. “Tenía un doble objetivo: reducir considerablemente los vencimientos y, al mismo tiempo, achicar el stock expuesto a la fijación del tipo de cambio”, indicó. En ese sentido, ante la presión significativa que provocaron los últimos dos fixings, estimaron que ayer el Banco Central (BCRA) vendió US$415 millones y US$431 millones de dollar-linked en el mercado secundario, respectivamente, para evitar que se traslade al tipo de cambio de cara a los vencimientos de este viernes.

Mercados hoy

El riesgo país mantiene su racha alcista por séptima rueda consecutiva, aunque de forma más acotada. Hoy suma una unidad y se ubica en los 556 puntos básicos, de acuerdo a las pantallas de Rava. En tan solo tres días, trepó 32 unidades hasta el nivel más alto que registró en los últimos cuatro meses, cuando el pasado 4 de mayo cerró a 558. A lo largo del mes acumula una suba de 44 unidades (+8,6%), aunque aún se encuentra 15 por debajo del valor con que inició el año (-2,6%).

Este movimiento se explica por el desempeño de los bonos soberanos bajo ley local, que retroceden hasta 0,9% (AL35D). Los Globales suben hasta 0,5% (GD30D), aunque el GD35D cae 0,6%.

Javier Giordano, economista en CFA, indicó a través de su cuenta de X que los títulos argentinos acumulan un descenso de 1,6% en la semana. Se lo adjudicó a una “muy mala rueda global”: el fondo de los mercados emergentes (EMB) se desploma 0,7% y la tasa del Tesoro de EE.UU. a 10 años vuela 9 puntos básicos a 5,05%.

Continua la mala racha para los bonos argentinos que hoy caen 0,7% y acumulan un rojo de 1,6% en la semana. Muy mala rueda global: EMB se desploma 0,7% (-0,3% en la semana) y tasa del tesoro de EEUU a 10 años vuela 9 bps a 5,05% pic.twitter.com/jMxA0Wbdp0 — Javier Giordano, CFA (@javier_giordano) September 23, 2026

Por su parte, las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York (ADR) operan en rojo, en sintonía con las bajas de los principales índices de Wall Street. Retroceden mayormente Irsa (-1,5%), BBVA (-1,3%) y Mercado Libre (-1,1%). En tanto, suben Cresud (+2%), YPF (+1,9%) y Tenaris (+1,3%).

El Merval cede 0,3% hasta las 2.988.591 unidades, lo equivalente a US$1866 al ajustar al dólar contado con liquidación. Las mayores caídas son de Banco Supervielle (-1,8%), Central Puerto (-1,5%) y Aluar (-1,5%). A contramano, aumentan YPF (+1,8%) y Cresud (+1,1%).