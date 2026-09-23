Franco Colapinto y las críticas en redes a Gasly: “Somos compañeros, ojalá no siga pasando”

Bakú dispone de una extensa red de subte con estaciones que exhiben la estética y disposición de la era soviética. Siempre hay para entretenerse observando las esculturas y detalles artísticos elaborados que celebran al partido de los trabajadores de aquella época, finiquitada en 1991. En pleno centro de la ciudad está la estación Sahil.

De ella emergió un grupo de chicas adolescentes este miércoles por la mañana. Caminaron 500 metros hasta la entrada al hotel Hilton, moderno rascacielos con detalles de la tradición arquitectónica azerí. En esta asiática y lujosa fortaleza se alojan pilotos y ejecutivos de los grandes equipos.

Tanto este hotel como la casa de gobierno que data de 1952 se encuentran en medio del circuito. Destaca por su estética de la época estalinista amalgamada con arcos árabes-islámicos y góticos.

Las jóvenes fans azeríes se agolpaban a las puertas del Hilton porque sabían que George Russell y Lewis Hamilton iban a salir por allí, cruzar la Plaza Azadlıq (Plaza de la Libertad, antes Plaza Lenin) caminando entre palmeras y entrar directamente al paddock a no más de 100 metros.

George Russell, en Bakú, donde es uno de los favoritos de las fans de la Fórmula 1 IGOR IVANKO - AFP

Junto a los molinetes de entrada, otro grupo de entusiastas gritaba en azerí, “Irali Franco, Irali Franco” (¡Vamos Franco, vamos Franco!). No había distinciones entre algunas que cubrían sus cabellos con un shayla, pañuelo en colores pastel que caían hasta los hombros.

Recuerdos agridulces

Franco firmó algunos autógrafos, sonrió y atravesó los molinetes cuando al deslizar su credencial por el sensor apareció su fotografía, dos años más joven, con rulos más largos.

La imagen era de 2024, cuando su plástico identificatorio de piloto le dio acceso a una nueva dimensión cuántica. Sí, porque los pilotos de la Fórmula 1 tienen dos estados al mismo tiempo: el de marcianos veloces esclavos del marketing y un oficio tremendamente exigente, y el de las personas normales que siempre quieren volver a ser.

Franco Colapinto, sonriente en su regreso a Azerbaiyán, donde en 2024 consiguió sus primeros puntos en la F1, para Williams IGOR IVANKO - AFP

Franco regresaba hoy a la cita anual frente al Mar Caspio, donde las playas cercanas ofrecen la apocalíptica visión de plataformas marinas extractoras de petróleo junto a familias que se bañan en las aguas aceitosas y niños que juegan en la arena con desechos negros bituminosos. Nadie protesta, porque el petróleo es la sangre de vida del país.

Aquí había conseguido sus primeros puntos en F1 con Williams al terminar octavo. Ese buen recuerdo es el que quiere que domine su mente durante el fin de semana para olvidarse del accidente en la clasificación para la carrera de 2025, cuando dio contra el muro en la curva 5, a 90º a derechas, durante la Q1, en medio de desestabilizadoras ráfagas de viento. No menos de 7 pilotos padecieron. Incluso Pierre Gasly se había salido en ese viraje aunque sin daños.

Choque de Colapinto en Bakú

Las circunstancias de esta nueva incursión son muy diferentes. El año pasado los Alpine se movían regularmente entre los diez últimos de las clasificaciones. Franco había entrado en una sola ocasión a la Q3 y Gasly en dos ocasiones.

En otro nivel

Para este fin de semana las expectativas son superiores. Desde que lo confirmaron como piloto de Alpine para 2027 Franco parece más sólido y rápido. Coincide esto con que ahora tiene los mismos componentes técnicos que Pierre. Llega a Bakú tras clasificar 8º en la Q3 (Gasly en pole) y terminar 9º, con Gasly 7º. Y en España pintó una verdadera obra de arte el sábado y el domingo: 9º en la Q3 con Gasly 14º y 7º en la carrera con su compañero 12º.

Los Alpine accedieron nueve veces a la Q3 en esta temporada con Franco en cuatro oportunidades mientras en 2025 lo hicieron tres veces hasta Bakú, con Pierre en dos oportunidades.

Bakú tiene dos rectas largas que favorecen a los A526, como se pudo ver en el GP de Italia. Lo complicado para este nuevo Alpine más competitivo son las curvas lentas y a 90º, como en la parte lenta del trazado.

De rectas y viento

En el hospitality de Alpine, proporcionado por los organizadores, ya que los edificios corporativos se quedaron en Europa, Franco recibió a la prensa escrita:

-¿Tenés esperanzas de que, con el impulso que traen este año, vayan a ser mucho más fuertes?

-Sí, viendo el trazado, probablemente sea una de las mejores pistas para nosotros. Es bastante curioso pasar de un año en el que fue nuestra pista más débil, a ser una de las más fuertes. Esperamos ser bastante fuertes debido a las rectas. Tenemos que ver un poco más cómo nos va en las curvas de 90 grados y ese tipo de cosas. No es realmente en lo que somos tan buenos.

El Alpine de Franco, en Baku, en 2025; hoy el auto rinde mejor OZAN KOSE - AFP

-En Madrid te fue bastante bien. Entonces, ¿hay algo detrás de ese gran avance que te dé confianza para aplicar aquí?

-Madrid fue la primera sorpresa. Creo que éramos un poco más débiles, pero disfrutamos maximizando lo que teníamos. Fuimos muy débiles el viernes, pero tuvimos un buen cambio para el sábado. En una pista que no se adapta tanto a nuestro auto, también pudimos superar a nuestros principales competidores.

-¿Entendés por qué te fue tan bien?

-La clasificación fue muy sólida y di algunos pasos adelante en mi conducción de una sesión a otra, lo cual fue muy positivo. Así que creo que tendré que seguir aprendiendo y mejorando como piloto, para estar siempre consistentemente en ese nivel.

-Después de que el presidente de Argentina se reuniera con Mohammed (Ben Sulayem), ¿ves algún tipo de atracción adicional hacia el proyecto del GP de Argentina?

-Creo que va bien. Tener esta gran reunión con toda esta gente importante, que dediquen un poco de su tiempo para viajar hasta allí y que el presidente de Argentina esté presente, demuestra que hay mucho interés. Creo que mi exhibición a principios de año fue un muy buen ejemplo de cómo podría ser. Fue un evento extremadamente bueno y muy positivo, con sólo un piloto y un auto. Si lo convertimos en una carrera, sería muy emocionante.

-¿Cuál crees que será el mayor desafío este fin de semana para intentar que todo encaje? Se espera mucho viento.

-Creo que el viento va a ser complicado. El año pasado vimos muchas banderas rojas por culpa del viento. Cambiaba como loco, con las ráfagas. Por los edificios, lo tenés durante cinco segundos, y a los cinco segundos siguientes ya no hay viento, y luego vuelve, es muy inconsistente. Parece que el sábado va a ser el peor día en cuanto al viento, así que definitivamente será un factor a tener en cuenta aquí.

-Al final de la carrera de Madrid, te escuchamos hablar bastante claro por radio cuando te defendías de Oscar, pidiendo un intercambio de posiciones, ¿cuál fue el resultado de eso? ¿Fue algo que podría o debería haberse hecho de manera diferente?

-Bueno, creo que fue manejado por el equipo. Siempre tratamos de aprender de esas cosas y de esas situaciones, así que espero que aprendamos y podamos seguir adelante.

-¿Viste algunas de las cosas que recibió Pierre después de esa carrera? ¿Hay algo que puedas decir al respecto?

-Sí, creo que recibió muchos mensajes de gente nueva. Por supuesto, no he visto mucho sus redes sociales, pero nunca es agradable recibir eso, y menos aún cuando le está pasando al equipo en el que corro. Somos compañeros, nos llevamos muy bien, y estamos enfocados en el mismo resultado, la misma meta y el mismo objetivo, lo que hace que todo sea mejor. Siempre trabajamos como equipo y no es agradable ver esas cosas. Así que ojalá puedan detenerlo. Lo mismo les ha pasado a otros pilotos. Ojalá no siga pasando, pero es algo complicado con los aficionados en el deporte.

A Colapinto se lo vio más firme y optimista en sus respuestas, pero consciente del desafío que representará para todos el viento, que amenaza con ser muy fuerte el sábado durante la carrera. De momento, a concentrarse en la primera práctica libre que se iniciará mañana a las 05:30 y a la que seguirá la FP2 a las 09:00.