Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy jueves 24 de septiembre
La moneda europea se ofrece este jueves 24 de septiembre a un precio de $1720 para la compra y $1780 para la venta, según lo informado por el Banco Central
- 1 minuto de lectura'
El euro opera hoy, 24 de septiembre, a $1720 para la compra y $1780 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.
Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia a la baja del por ciento, ya que inició este período con un valor de $1740 para la compra y $1800 para la venta.
Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 2,99 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1670,00.
Cotización del DÓLAR del jueves 24 de septiembre
Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1488,95 para la compra y $1535 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1513,20 para la compra y $1560 para la venta, que lo posiciona 1,63 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.
- 1
- 2
El coronel Tereso, de la Casa Militar, encabeza el recambio de la quinta de Olivos luego de la salida de funcionarios y empleados
- 3
Estados Unidos y la Argentina lanzan un ambicioso “corredor de infraestructura” con financiamiento por hasta US$7000 millones
- 4
Cita del día, Platón, filósofo griego: “La verdadera libertad consiste en escapar de la caverna de la ignorancia y atreverse a buscar y a vivir de acuerdo con la verdad”