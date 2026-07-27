LA NACION

Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy lunes 27 de julio

La moneda europea se ofrece este lunes 27 de julio a un precio de $1680 para la compra y $1740 para la venta, según lo informado por el Banco Central

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy lunes 27 de julio
Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy lunes 27 de julio

El euro opera hoy, 27 de julio, a $1680 para la compra y $1740 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.

Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se mantiene estable con una variación inferior al 1 por ciento.

Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro se mantiene estable (menos de un 1 por ciento de variación), ya que al comienzo del año se lo ofrecía a $1670,00 para venta.

Cotización del DÓLAR del lunes 27 de julio

Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1474,40 para la compra y $1520 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1498,65 para la compra y $1545 para la venta, que lo posiciona 1,64 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.

LA NACION
Más leídas
  1. La Justicia de Estados Unidos extiende la convocatoria de testigos por el caso AFA
    1

    La Justicia de EE.UU. da un paso clave en la investigación sobre la AFA, que podría demorar meses antes de presentar cargos

  2. Divorcios después de los 60, una tendencia que crece en la ciudad: qué hay detrás
    2

    “Nadie es dueño de nadie”: divorcios después de los 60, una tendencia que crece a espaldas del qué dirán

  3. La crítica puntual que le hicieron a Mastantuono tras ser titular en Real Madrid: ¿sale a préstamo?
    3

    Franco Mastantuono fue titular en Real Madrid: entre el buen rendimiento y las críticas en España

  4. La velocidad a la que se camina revela mucho sobre el funcionamiento interno del cuerpo y la mente
    4

    Según la ciencia, la velocidad a la que se camina revela mucho sobre el funcionamiento interno del cuerpo y la mente