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Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy martes 21 de julio

La moneda europea se ofrece este martes 21 de julio a un precio de $1680 para la compra y $1740 para la venta, según lo informado por el Banco Central

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Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy martes 21 de julio
Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy martes 21 de julio

El euro opera hoy, 21 de julio, a $1680 para la compra y $1740 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.

Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se mantiene estable con una variación inferior al 1 por ciento.

Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro se mantiene estable (menos de un 1 por ciento de variación), ya que al comienzo del año se lo ofrecía a $1670,00 para venta.

Cotización del DÓLAR del martes 21 de julio

Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1455 para la compra y $1500 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1493,80 para la compra y $1540 para la venta, que lo posiciona 2,67 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.

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