Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy miércoles 23 de septiembre
La moneda europea se ofrece este miércoles 23 de septiembre a un precio de $1740 para la compra y $1800 para la venta, según lo informado por el Banco Central
- 1 minuto de lectura'
El euro opera hoy, 23 de septiembre, a $1740 para la compra y $1800 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.
Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se mantiene estable con una variación inferior al 1 por ciento.
Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 4,19 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1670,00.
Cotización del DÓLAR del miércoles 23 de septiembre
Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1488,95 para la compra y $1535 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1508,35 para la compra y $1555 para la venta, que lo posiciona 1,30 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.
- 1
- 2
Los expertos en psicología coinciden: quienes mantienen la calma y control cuando los provocan en una conversación activan una pausa consciente de regulación emocional
- 3
Christina Koch, astronauta de Artemis II: “No hay nada que te prepare para la sensación de ver tu planeta iluminado”
- 4
Por primera vez, un astrofotógrafo argentino capturó la Vía Láctea desde el interior de un volcán en Mendoza