Saltar al contenido principal
LA NACION

Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy viernes 11 de septiembre

La moneda europea se ofrece este viernes 11 de septiembre a un precio de $1740 para la compra y $1800 para la venta, según lo informado por el Banco Central

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy viernes 11 de septiembre
Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy viernes 11 de septiembre

El euro opera hoy, 11 de septiembre, a $1740 para la compra y $1800 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.

Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se mantiene estable con una variación inferior al 1 por ciento.

Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 4,19 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1670,00.

Cotización del DÓLAR del viernes 11 de septiembre

Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1488,95 para la compra y $1535 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1493,80 para la compra y $1540 para la venta, que lo posiciona 0,33 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.

LA NACION
Más leídas
  1. Walter Samuel se irá de la selección y crecen las dudas sobre la continuidad de Scaloni para 2027
    1

    Walter Samuel se irá y Lionel Scaloni sigue en duda: la selección empieza a cambiar de cara a 2027

  2. La inflación fue de 1,7% en agosto, la menor en más de un año
    2

    La inflación fue de 1,7% en agosto, la menor en más de un año

  3. Shailene Woodley y el desagradable comentario de su ex: “Quería acostarse con otro antes de casarse”
    3

    Shailene Woodley y el desagradable comentario de su ex: “Me dijo que quería acostarse con otro antes de casarse conmigo”

  4. El impactante show de drones que recreó las Torres Gemelas
    4

    El impactante show de drones en Nueva York que recreó con luces las Torres Gemelas