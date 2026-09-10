Mientras reeditan su obra en la Argentina, en la capital de Irlanda comienza un simposio sobre el escritor Rodolfo Walsh

Mientras el Grupo Planeta sigue adelante con el plan de reediciones de la obra del escritor y periodista Rodolfo Walsh, que nació en 1927 en una colonia de Choele-Choel y fue secuestrado en la ciudad de Buenos Aires en 1977 por un grupo de tareas de la ESMA, este viernes en Irlanda se realizará el simposio “Rodolfo Walsh, a través de las fronteras” en el Trinity College de la capital irlandesa. El evento, que se transmitirá por streaming (previo registro), está organizado por la Escuela de Lenguas, Literaturas y Estudios Culturales del Trinity College de Dublín y la Escuela de Lenguas, Literaturas y Culturas Modernas de la Universidad de Maynooth.

Los antepasados paternos y maternos de Walsh eran irlandeses y algunos de sus cuentos -por escenario, lenguaje y trama- pasaron a integrar el llamado “ciclo de los irlandeses”; entre ellos, “Irlandeses detrás de un gato”, “Los oficios terrestres” y “Un oscuro día de justicia”.

Rodolfo Walsh fue secuestrado por un grupo de tareas de la dictadura el 25 de marzo de 1977 Archivo

El profesor de literatura hispanoamericana en la Universidad de Maynooth, David Conlon, es uno de los organizadores del simposio junto con la profesora María Medina, oriunda de Adrogué. “A medida que lo íbamos planeando, evolucionó hacia un evento sobre las vinculaciones culturales entre Irlanda y la Argentina -dice Conlon a LA NACION-. Además de presentaciones sobre Walsh, habrá otras sobre la inmigración de Irlanda a Argentina, la traducción entre los dos países y una mesa redonda con participantes que trabajan en el ámbito cultural”. Se hace con aportes de Research Ireland y no participan autoridades de la embajada argentina en Irlanda.

“Walsh casi no se conoce en Irlanda; salvo Operación Masacre, que se tradujo hace varios años al inglés, la gran mayoría de su obra no ha sido traducida -señala Conlon-. Uno de los objetivos del encuentro es difundir y ampliar el conocimiento sobre su literatura. Él mismo nunca pisó tierra irlandesa, aunque escribió varios cuentos sobre su experiencia como pupilo en un colegio irlandés de Capilla del Señor, en la provincia de Buenos Aires”.

Biblioteca Rodolfo Walsh, de la editorial Planeta

Entre otros, participan Sarah O’Brien, Mariano Paz, Javier Sinay (sobre el “estilo borgesiano” de Walsh), Iona Macintosh, Elisabeth Goemans, María Eugenia Cruset (sobre los años del escritor en La Plata), Natalia Daste, Rodrigo López Martínez (acerca de los lazos entre Walsh y David Viñas), Rafael Silva y Jorge Fondebrider, que brindará una conferencia sobre el modo en que Jorge Luis Borges despertó interés por la literatura irlandesa a través de ensayos y traducciones.

La editorial Planeta, que ya publicó gran parte de la obra del autor en la Biblioteca Rodolfo Walsh, lanzará en 2027 Caso Satanowsky y el volumen con los cuentos completos.

En junio, la Justicia Federal de San Martín dictó un fallo histórico a setenta años de los fusilamientos de José León Suárez, al declararlos delitos de lesa humanidad cometidos por el Estado; los hechos habían sido narrados por Walsh en Operación Masacre. En agosto, El Tribunal Oral Federal 5 sentenció a Gonzalo ‘Chispa’ Sánchez a dieciséis años de prisión por ser coautor de 178 secuestros durante la última dictadura militar, entre ellos, el del autor de Variaciones en rojo.