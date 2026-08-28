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Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy viernes 28 de agosto

La moneda europea se ofrece este viernes 28 de agosto a un precio de $1740 para la compra y $1800 para la venta, según lo informado por el Banco Central

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Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy viernes 28 de agosto
Euro hoy en Argentina: a cuánto cotiza la moneda hoy viernes 28 de agosto

El euro opera hoy, 28 de agosto, a $1740 para la compra y $1800 para la venta. Este valor refleja que la moneda se mantiene estable en relación a la jornada anterior.

Según la información publicada por el Banco Central, en las últimas cinco jornadas bursátiles el euro se muestra con tendencia alcista, con una suba del 1,16 por ciento, ya que inició este período con un valor de $1720 para la compra y $1780 para la venta.

Al analizar el desempeño de la moneda a lo largo del año, se puede observar que la cotización del euro ha subido un 4,19 por ciento, respecto de los primeros días del año cuando las pizarras mostraban un $1670,00.

Cotización del DÓLAR del viernes 28 de agosto

Por su parte, el dólar oficial cotiza a $1488,95 para la compra y $1535 para la venta, según lo informado por el Banco Nación. El dólar blue, en tanto, se negocia a $1508,35 para la compra y $1555 para la venta, que lo posiciona 1,30 por ciento en relación del valor informado por el Banco Central.

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