Entre la noche del jueves 27 y la madrugada del viernes 28 de agosto se podrá contemplar el eclipse lunar parcial, que es el fenómeno astronómico en el que la Luna ingresa en la zona más oscura de la sombra terrestre.

Durante el máximo será posible apreciar una sutil tonalidad rojiza o anaranjada sobre la superficie lunar Eugene Hoshiko - AP

La naturaleza del evento lleva a contar con la formación Los aficionados a este tipo de eventos deben saber con exactitud cuál es el horario del eclipse lunar del 28 de agosto y disfrutar de las distintas fases en el final de la última semana del mes.

Cuál es el horario del eclipse lunar del 28 de agosto

Como sucede cada vez que ocurre un eclipse parcial, se desarrollará en diferentes fases, desde que empieza a ocultarse la Luna hasta la finalización del fenómeno.

El eclipse será visible en la noche del 27 y la madrugada del 28 de agosto y habrá que considerar el siguiente cronograma:

22.24: inicio de la fase penumbral (cambio tenue e imperceptible a simple vista).

(cambio tenue e imperceptible a simple vista). 23.33: ingreso en umbra , es la entrada de la Luna en la zona más oscura de la sombra terrestre.

, es la entrada de la Luna en la zona más oscura de la sombra terrestre. 01.13: punto máximo del eclipse (cobertura del 93% del disco lunar en Buenos Aires).

(cobertura del 93% del disco lunar en Buenos Aires). 02.52: salida de umbra.

04.01: salida de penumbra.

Dónde será visible el eclipse lunar 2026

El eclipse parcial de Luna podrá observarse de principio a fin desde toda la Argentina y gran parte de América. También será visible desde sectores de África, Europa y la Antártida.

Todo lo que hay que saber sobre el eclipse lunar de este jueves en la Argentina

Cómo es el eclipse lunar de agosto 2026 y por qué el satélite “se teñirá de rojo”

Se producirá un eclipse lunar parcial profundo, un suceso que ocurrirá cuando la Tierra se interponga entre el Sol y la Luna y proyecte su sombra sobre el satélite natural.

Las distintas fases del eclipse lunar parcial BBC Mundo

Aunque el eclipse no será total, durante el máximo será posible apreciar una sutil tonalidad rojiza o anaranjada sobre la superficie lunar.

De acuerdo a la información provista por el sitio oficial del Planetario Galileo Galilei, este efecto se produce porque “parte de la luz del Sol atraviesa la atmósfera terrestre antes de llegar a la Luna”. En ese recorrido, la atmósfera filtra y dispersa los colores de onda más corta, permitiendo que predominen los tonos rojizos. Este efecto es lo que popularmente se conoce como “Luna de sangre”, aunque técnicamente se trata de un eclipse parcial al no ser una ocultación total del disco.

Cuánto durará el eclipse lunar parcial

El fenómeno completo tendrá una duración de 3 horas y 18 minutos, sin contar la fase penumbral, una etapa previa y posterior en la que la Luna solo pierde ligeramente su brillo y que resulta difícil de percibir a simple vista. Si se considera esta fase, el evento se extenderá durante 5 horas y 38 minutos.

Qué es un eclipse lunar y cuántos tipos existen

Mientras que los eclipses solares ocurren cuando la Luna pasa frente al Sol y tapa su luz sobre la Tierra; en los lunares, la Tierra se coloca entre ambos astros y proyecta su sombra sobre el satélite natural. Según sus características, los eclipses lunares pueden ser de tres tipos diferentes:

Eclipse lunar total : se da cuando la Luna y el Sol están en lados exactamente opuestos a la Tierra.

: se da cuando la Luna y el Sol están en lados exactamente opuestos a la Tierra. Eclipse lunar parcial : ocurre cuando solo una parte de la Luna entra en la sombra de la Tierra.

: ocurre cuando solo una parte de la Luna entra en la sombra de la Tierra. Eclipse lunar penumbral: sucede cuando la Luna pasa a través de la sombra penumbral de la Tierra, que es mucho más tenue. Por lo tanto, estos eclipses son tan sutiles que su percepción al ojo humano depende de la porción lunar que entra en dicha región; y mientras más pequeña, más difícil su observación.

El eclipse lunar parcial se observará con mayor precision en la madrugada del viernes 28 de agosto

Recomendaciones: cómo observar el eclipse lunar en la Argentina

Una de las ventajas de este evento es su facilidad de observación, ante lo que Adrián González, divulgador científico del Planetario Galileo Galilei, afirmó en declaraciones a LA NACION que el eclipse puede seguirse a simple vista: “Los eclipses de Luna no representan ningún daño para la vista del ser humano. Si el cielo no está nublado, cualquiera puede observarlo desde el patio de su casa o en la vereda de la calle”.

Si bien no se requiere instrumental complejo, el uso de binoculares o telescopios básicos puede realzar la experiencia al permitir observar detalles en los cráteres durante el ensombrecimiento. Para obtener mejores resultados, los expertos recomiendan buscar lugares alejados de la contaminación lumínica urbana, aunque el evento será visible en todo el territorio nacional siempre que las condiciones meteorológicas acompañen.