Inversiones favoritas: por qué Galperin, Galuccio y el número uno de Nvidia les están haciendo ganar dinero a los argentinos

Hay tres empresarios que les están haciendo ganar dinero a los argentinos: Jen-Hsun Huang, el cofundador de Nvidia; Miguel Galuccio, de Vista Energy; y Marcos Galperin, el creador de Mercado Libre. Estas compañías son algunas de las más elegidas a la hora de comprar un certificado de depósito argentino -más conocido como cedear-, y su la vez las que más recorrido alcista tuvieron en lo que va del año.

En tiempos de cepo cambiario, los cedears ganaron popularidad y hoy son una de las inversiones más negociadas del mercado de capitales. Esta herramienta permite comprar una porción de una acción de empresas que cotizan fuera del país, como Disney, Apple o Coca Cola, y así esquivar el riesgo argentino. “Tener una cartera de inversiones en cedears ‘aburrida’, en un país con una economía por demás ‘divertida’ suele ser una gran idea de largo plazo”, consideró Flavio Castro, asset management de Criteria.

Además, se trata de una dolarización indirecta. Aunque estos activos se pueden comprar en pesos (también en dólares), están atados a las variaciones que tenga la cotización del contado con liquidación (CCL), más allá de las fluctuaciones propias que registre el valor de la acción en la Bolsa.

Y dentro del universo de cedears, hay algunas compañías que se posicionan como las favoritas de los argentinos, y algunos de ellos alcanzaron subas de tres dígitos en lo que va del año. Actualmente, el papel más elegido es el de la tecnológica Nvidia (NVDA), con un volumen negociado de $109.688 millones en las últimas 40 ruedas, de acuerdo con información de Portfolio Personal de Inversiones (PPI).

Nvidia es el cedear más comprado del mercado de capitales, y al mismo tiempo el que más recorrido alcista tuvo

Este cedear acumula un alza del 171,2% desde que arrancó 2024, incluso a pesar de que en el último mes retrocedió un 14,8%. Esta acción acaparó las miradas a nivel mundial: la compañía multiplicó su valor por ocho en dos años y hoy, con una valuación de US$2,9 billones, se disputa el título de la empresa más valiosa del mundo junto con Apple y Microsoft.

“El ascenso de Nvidia se debe en parte a un evento fortuito. Originalmente, la compañía se especializó en diseñar tarjetas gráficas para videojuegos, enfocándose en desarrollar chips capaces de manejar múltiples tareas simultáneamente. Sin embargo, con el correr del tiempo, el mercado comenzó a descubrir otros usos para sus chips, como la minería de criptomonedas y, sobre todo, el entrenamiento de modelos de inteligencia artificial, lo que formó una nueva fuente de demanda y llevó a la empresa a redefinir su enfoque”, explicaron desde Cohen Aliados Financieros.

En segundo lugar, el cedear accionario más demandado del mercado es Vista Energy (VIST), con un volumen negociado de $106.953 millones en las últimas 40 ruedas. La compañía energética, que tiene un fuerte enfoque en Vaca Muerta, acumula un avance del 107% en pesos en lo que va del año.

Otro de los papeles más populares es el de Coca-Cola Company (KO), con un volumen negociado de $100.621 millones en las últimas 40 ruedas. En lo que va del año, subió 55,6%, menos que la inflación esperada para el mismo período. No obstante, los inversores más conservadores suelen elegir esta acción porque se trata de una empresa “blue chip”, es decir, está bien consolidada, tiene ingresos estables y no registra grandes fluctuaciones. Aunque no da grandes ganancias, tampoco se derrumba cuando hay crisis en los mercados.

Los cedears más comprados son Nvidia, Vista Energy, Coca Cola, Apple, Tesla y Mercado Libre Matthias Schrader - AP

Al observar la participación del mercado de cedears, Apple (AAPL) ocupa el cuarto puesto, con un volumen operado de $84.181 millones en las últimas 40 ruedas. Esta compañía, perteneciente al grupo de los “siete magníficos” tecnológicos por sus grandes valuaciones de mercado (junto con Amazon, Alphabet, Meta, Microsoft, Nvidia y Tesla), escaló 46,4% en lo que va del año.

Aunque en pesos perdió contra la inflación, en dólares trepó un 15%. Esto se debe a que el contado con liquidación permaneció prácticamente planchado desde que arrancó el año (se movió 30% desde finales de diciembre), y aunque la acción subió internacionalmente, el avance de los precios a nivel local fue aún mayor. “La cotización del cedear dependerá no solo de la evolución del activo subyacente (la acción o ETF del exterior), sino también del movimiento del tipo de cambio libre (CCL). En consecuencia, la evolución de la brecha entre el CCL y el oficial es captado por el precio en pesos del certificado”, explicaron desde PPI.

Un golpe a la billetera fue Tesla (TSLA), el quinto cedear más comprado, con un volumen de operaciones de $82.405 millones en las últimas 40 ruedas. En lo que va del año, la compañía liderada por Elon Musk retrocedió 13% en dólares, mientras que el certificado de depósito argentino avanzó apenas 10% en pesos en nueve meses.

Por último, la empresa argentina de comercio electrónico Mercado Libre (MELI) es el sexto papel más demandado por el mercado de capitales local, con un volumen de $58.262 millones en las últimas 40 ruedas. El cedear acumula un avance del 63,7% en lo que va del año (y 29% en dólares), y actualmente cotiza en máximos históricos.