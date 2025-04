Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza este viernes 18 de abril

Cotización del dólar de hoy

6.40 | Georgieva destacó el caso argentino durante una presentación sobre la marcha de la economía global

La titular gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, dio hoy inicio a las reuniones de primavera del organismo y el Banco Mundial y se refirió a las reformas de la Argentina al mencionar las líneas de crédito que tienen vigentes. “El FMI ayudará a los países a gestionar el ajuste macroeconómico y a impulsar las reformas. Actualmente, 48 países dependen de nuestro apoyo a la balanza de pagos, incluida Argentina, donde nuestro programa más reciente y de mayor envergadura respalda sólidas reformas de mercado”, afirmó en referencia al acuerdo por US$20.000 millones que se firmó que hace 6 días.

La titular gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva (AP Foto/Altaf Qadri, Archivo) Altaf Qadri - AP

6.30 | Cómo retirar dólares de un cajero automático

Los clientes bancarios que tengan una cuenta en dólares pueden retirar esta moneda a través de los cajeros automáticos, siguiendo algunos lineamientos. El primero es averiguar con el banco en que se tiene la cuenta cuáles son los puntos designados para la extracción de la divisa norteamericana.

Una vez en el cajero automático, se deben seguir los siguientes pasos:

Ingresar la tarjeta de débito

Colocar el PIN del modo habitual

Elegir la opción para operar con cuenta en dólares

Indicar el monto deseado para extraer

Hay que recordar que el retiro de dólares no puede superar el límite de extracción en pesos de la tarjeta convertido a dólares al tipo de cambio oficial del día. Además, más allá de esto, existen bancos que establecen un tope fijo diario. Por otro lado, otra cuestión que el usuario debe tener presente es que es muy factible que el cajero solo ofrezca múltiplos de US$100 y no billetes de menor denominación.

Los clientes bancarios que tengan una cuenta en dólares pueden retirar esta moneda a través de los cajeros automáticos (Pexels) Pexels

6.20 | Cómo es la compra de dólares con billetes

Pese a que a partir del 14 de abril no hay límite al atesoramiento y el dinero bancarizado no tiene límite para comprar dólares, es importante saber que existe un tope de US$100 para la compra de dólares por mes con billete, en ventanilla. Vale recordar que hoy es feriado bancario, por lo cual las entidades bancarias no permiten la compra o venta de divisas.

6.10 | Dólar hoy: cómo cerró en la última jornada hábil

Este jueves, al ser día no laborable, no hay cotización del dólar. La última cotización fue la que tuvo el Banco Nación, el miércoles. Se ubicó a $1110 para la compra y a $1160 para la venta.

