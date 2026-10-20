La suba del riesgo país castiga a la Argentina más que a otros mercados emergentes

Para el Gobierno, la suba del riesgo país “obedece a la incertidumbre global”. Luego de los disturbios en Francia durante el fin de semana, el contexto internacional presionó en el arranque de la semana a todos los mercados emergentes. Sin embargo, la deuda argentina sufrió un castigo mayor al de sus pares, incluso pese a tener superávit financiero, superávit comercial y acumulación de reservas por parte del Banco Central (BCRA).

En la segunda rueda de la semana, el riesgo país se ubica en 684 puntos básicos, un aumento de nueve unidades frente al cierre anterior (+1,33%). Si bien el índice que elabora el JP Morgan moderó la tendencia luego de haber traspasado la barrera de los 700 puntos básicos al comienzo de la rueda, sigue siendo el valor más alto desde octubre del año pasado.

Según la sociedad de bolsa Delphos Investment, la semana arrancó con una suba de las tasas soberanas de los países desarrollados, en un contexto de mayor incertidumbre fiscal en Francia. Las dudas sobre la sostenibilidad de la deuda, en un escenario de elevado déficit fiscal y escaso margen de maniobra, llevaron al mercado a percibir a Francia como más riesgosa que Italia. Así, la tasa a 10 años de Francia subió aproximadamente 15 puntos básicos y alcanzó máximos desde 2002, un movimiento que se extendió al resto de las tasas soberanas europeas y también al bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años.

“A pesar del contexto internacional adverso, los mercados emergentes mostraron un mejor desempeño relativo que en episodios anteriores de risk-off (venta masiva de activos), con la Argentina como excepción. Mientras los soberanos comparables retrocedieron apenas 0,3% en promedio, con Venezuela registrando la mayor caída, cercana al 0,8%, los Globales argentinos bajaron alrededor de 1,5%. Esta divergencia reflejó un beta mayor al de sus comparables por factores idiosincrásicos, lo que llevó al riesgo país a máximos del año y prolongando las caídas de los Globales por encima de las de sus comparables”, explicó.

Esta divergencia se puede observar desde hace meses. Desde que comenzaron las tensiones internacionales a principios de marzo, cuando arrancó la guerra en Medio Oriente, la tasa del bono del Tesoro de Estados Unidos a 10 años subió 120 puntos básicos. En ese mismo período, el riesgo país de los mercados emergentes cayó 40 puntos básicos y el de América Latina se redujo 110 puntos. En cambio, el indicador argentino aumentó casi 100 puntos básicos.

“Esto refleja una diferenciación clara entre categorías similares de activos. El ciclo político en la Argentina está explicando una parte importante de este movimiento diferencial”, explicó Fernando Baer, economista de Quantum Finanzas, quien aportó los números comparativos.

La evolución también se refleja en el rendimiento de los títulos públicos. En lo que va del año, los bonos Globales, emitidos bajo legislación internacional, acumulan un retorno directo de 1,1%, mientras que los Bonares, bajo ley argentina, registran una ganancia de apenas 0,2%, según la sociedad de bolsa GMA Capital. Así, se dieron las idas y vueltas que tuvo el riesgo país, que arrancó el año en 561 puntos básicos, comprimió hasta tocar los 402 puntos en julio y ahora amenaza con traspasar la barrera de los 700 puntos.

Comparativa del riesgo país en América Latina

A modo de comparación, el riesgo país promedio de América Latina ronda los 193 puntos básicos. La Argentina tiene el segundo peor indicador, solo por detrás de Venezuela, que se ubica en 4181 puntos básicos. En cambio, Uruguay tiene un riesgo de 78 unidades, Chile de 96 puntos y Brasil de 167 puntos.

“Los bonos soberanos en dólares de la Argentina se vieron presionados este lunes, en línea con sell-of de deuda de mercados emergentes, en un contexto de búsqueda de activos de mayor calidad. Sin embargo, los spreads frente a sus pares también se ampliaron, lo que refleja el mayor beta de un país más riesgoso que enfrentará incertidumbre electoral en 2027″, añadió la sociedad de bolsa Max Capital.