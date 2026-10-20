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LA NACION

El riesgo país salta hasta los 710 puntos y alcanza el valor más alto en casi un año

El indicador elaborado por JP Morgan trepa 35 unidades y se encuentra en niveles que no alcanzaba desde fines de octubre del año pasado

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El riesgo país supera la barrera de los 700 puntos por primera vez en el año (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)
El riesgo país supera la barrera de los 700 puntos por primera vez en el año (Photo by TIMOTHY A. CLARY / AFP)TIMOTHY A. CLARY - AFP

El riesgo país mantiene su tendencia alcista y supera la barrera de los 700 puntos. De esa forma, alcanza un nuevo valor máximo del año y se encuentra en niveles que no registraba desde el 27 de octubre del año pasado, cuando tocó los 708.

El indicador elaborado por JP Morgan suma 35 unidades y se ubica en los 710 puntos básicos (+5,2%), de acuerdo con las pantallas de Rava. Los bonos soberanos operan en terreno mixto: mientras los títulos bajo ley local suben hasta 0,9% (AE38D), los Globales retroceden hasta 2,2% (GD46D).

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