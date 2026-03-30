El dólar arranca la semana al alza, pero sigue a 18% de distancia del techo de la banda

En un marzo caracterizado por teñir las pantallas financieras del mundo de rojo, este lunes las acciones buscan recuperarse de las caídas que sufrieron a lo largo del mes y arrancan la semana corta al alza. Sin embargo, mientras que el conflicto en Medio Oriente se extiende, el dólar se fortalece a nivel global y los inversores locales cierran posiciones de fin de mes, el tipo de cambio rebota.

En la primera rueda de la semana, el dólar oficial minorista se vende a $1415 en la ventanilla del Banco Nación, equivalente a una suba diaria de $10 (+0,8%). Se trata de un rebote, luego de que la semana pasada perforara los $1400 y tocara el valor nominal más bajo desde finales de febrero. En tanto, el precio promedio del mercado es de $1417,39, según el relevamiento diario de entidades financieras que hace el Banco Central (BCRA).

La tendencia se replica en el tipo de cambio oficial mayorista. Este lunes abre a $1395,24, lo que significa un avance de $10,72 frente al cierre del viernes (+0,77%). De todos modos, marca una distancia del 18,5% con el techo de la banda de flotación cambiaria, que se ubica en $1653,70.

“La contracara de esta distancia con el techo de la banda es la acelerada apreciación en términos reales. El índice tipo de cambio real multilateral (ITCRM) se apreció más de un 20% desde su pico a mediados de septiembre del 2025 y acumula una baja cercana al 11% en lo que va del 2026, ubicándose apenas un 6% por encima del nivel previo a la salida parcial del cepo en abril del 2025″, dimensionaron desde Ecolatina.

El dólar está a 18% de distancia del techo de la banda de flotación Pixabay

Los tipos de cambio financieros operan ligeramente a la baja, luego de que el viernes subieran 1,9%, en un contexto de baja de tasas de interés y de encajes. El dólar MEP cotiza a $1426,69, unos $3 menos que el viernes (-0,2%). El contado con liquidación (CCL) cede $0,93 y aparece en las pantallas del mercado de capitales a $1473,12 (-0,1%).

Por otro lado, la Bolsa porteña sube por segunda rueda consecutiva un 2,5% y cotiza en 2.864.251 unidades (US$1944 al ajustar por el CCL). El índice es traccionado principalmente por el desempeño de las acciones de Aluar (+4,1%), YPF (+3,8%) y Sociedad Comercial del Plata (+3,7%).

En Wall Street, las acciones de empresas argentinas replican la tendencia positiva del mercado local, en sintonía también con los principales índices accionarios de la Bolsa de Nueva York. Los papeles de Loma Negra lideran las alzas con un 3,9%, seguidos por YPF (+3,8%) y Pampa Energía (+3,5%).

El verde también llega a los bonos soberanos denominados en dólares, con alzas del 0,43% en los Bonares (AL30D) y del 0,49% en los Globales (GD35D). Sin embargo, el riesgo país sube cinco unidades y se ubica en 620 puntos básicos (+0,81%), según las pantallas de Rava Bursátil.

“En una semana corta por los feriados de Semana Santa, el mercado seguirá de cerca la evolución del tipo de cambio, la dinámica de las tasas de interés y cualquier novedad en torno al conflicto en Medio Oriente y su impacto sobre los activos emergentes”, señalaron desde Cohen Aliados Financieros.