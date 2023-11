escuchar

Con el regreso del crawling peg (microdevaluaciones diarias que realiza el Banco Central), el dólar oficial mayorista salió del freezer y hoy se negocia a $353, tres pesos más. Pero, como esta cotización es la base de otras que suman impuestos, también encareció a los llamados dólar ahorro, el tarjeta y el Netflix, además de modificar el tipo de cambio de las importaciones de bienes, servicios y bienes de lujo.

Dólar ahorro

Por caso, el dólar ahorro o solidario -el que se compra mediante el homebanking hasta US$200 mensuales por persona- pasó hoy de $731 a $737, ya que el dólar oficial minorista pasó de $365,50 a 368,50 y a esto hay que sumarle un 30% de impuesto PAIS, un 45% de Ganancias y un 25% de Bienes Personales.

Cabe recordar que muy pocas personas acceden a comprar dólar ahorro, ya que existen al menos una docena y media de condiciones que excluyen a los argentinos del llamado Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Algunas de ellas son no ser cotitular de la cuenta bancaria, no haber recibido salario mediante el programa ATP o REPRO en la pandemia, no haber refinanciado a 12 meses alguna cuota de la tarjeta de crédito, no operar Cedears, entre otras.

Dólar tarjeta

En la actualidad, esta cotización quedó igual que la del dólar ahorro para todos los consumos en el exterior, ya sean inferiores a los US$300 o superiores.

Quienes hagan compras afuera con la tarjeta de crédito o débito deben enfrentar, sobre la cotización del dólar oficial, una carga del 30% del impuesto PAIS, un 45% a cuenta de Ganancias y un 25% de Bienes Personales. Este miércoles, el valor se posiciona en $737.

El dólar tarjeta aplica a compras con crédito o débito fuera del país Shutterstock

Dólar “Netflix”

En el caso de pagar servicios de streaming de videos o música de proveedores del exterior, la cotización es otra. En estos casos, se aplica un 8% de impuesto PAIS, pero se tiene que tributar un 21% de IVA, el 45% a cuenta de Ganancias y 25% de Bienes Personales. Por ende, cuando un argentino contrata algún servicio digital, tiene que tener en cuenta que en la tarjeta va a aparecer un recargo del 99%: se trata del dólar “Netflix”, que se ubica en $733,32.

Importación de bienes

A finales de julio, en plenas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI), el Ministerio de Economía decidió gravar las importaciones con el impuesto PAIS. En la práctica, esto significó un nuevo desdoblamiento cambiario.

Actualmente, solo unas pocas importaciones pueden acceder al dólar a $353. Este grupo es conformado por aquella mercadería relacionada con los medicamentos y material para combatir el fuego, autopartes, así como bienes e insumos relacionados con la canasta básica o la generación de energía.

El resto de las importaciones, tienen a la cotización oficial de referencia, pero se le tienen que sumar impuestos. Por caso, el resto de los bienes importadores tienen una alícuota del 7,5% sobre el mayorista, lo que lleva el valor final a los $379,58.

Importación de servicios

Para las importaciones de servicios, el Ministerio de Economía decidió sumarle una alícuota del 25% del impuesto PAIS sobre la cotización oficial. Como resultado, el valor final que deben pagar quienes adquieren servicios fuera del país es de $441,38.

Las importaciones tienen tipos de cambio diferenciales Shutterstock

Importaciones de lujo

En octubre de 2021, para intentar contener la salida de dólares en plena crisis de reservas del Banco Central, el Gobierno anunció que las importaciones “de lujo” pagarían un 30% de impuesto PAIS. En ese entonces, la lista incluyó a productos como las motos de agua, whisky y drones.

Este julio, el Banco Central engrosó la lista con otros productos suntuarios, los cuales se pueden conseguir a un tipo de cambio de $459,03.

LA NACION