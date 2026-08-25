Dólares del colchón: la razón por la que el Gobierno prorrogó por tercera vez la presentación de la declaración jurada de Ganancias

La presentación de la declaración jurada de Ganancias volvió a prorrogarse. Por tercera vez, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) decidió postergar el vencimiento para presentar la liquidación correspondiente al ejercicio 2025 y ahora los contribuyentes tendrán tiempo hasta el martes 22 de septiembre.

La decisión busca darle margen al Congreso para que apruebe la nueva ley de Inocencia Fiscal y, así, que más argentinos se adhieran al Régimen Simplificado de Ganancias para usar los dólares “del colchón”.

La decisión fue oficializada mediante la resolución general 5890/2026, publicada este martes en el Boletín Oficial. Si bien el plazo para pagar el impuesto venció a finales de julio, una medida que se tomó para no afectar la recaudación estatal, la presentación de la declaración jurada se desdobló y ahora podrá presentarse el 22 de septiembre. En tanto, el anticipo del período fiscal 2026 podrá ingresarse hasta el 24 de septiembre.

Según indicó ARCA en la normativa, la nueva prórroga se dispuso por “razones de administración tributaria” y con el objetivo de facilitar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los contribuyentes. Sin embargo, de fondo, el Gobierno está a la espera de que se apruebe el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal, que este miércoles se tratará en Diputados.

Mientras que el Régimen Simplificado de Ganancias establece actualmente límites patrimoniales de $10.000 millones y de ingresos anuales por $1000 millones, la nueva versión elimina esas restricciones y deja como únicos requisitos tener residencia fiscal argentina y no estar catalogado como “Gran Contribuyente Nacional”. La apuesta oficialista es que se apruebe el texto y más contribuyentes se adhieran a la iniciativa, que hasta el momento atrajo a más de 400.000 argentinos.

Comisión de presupuesto. Tratamiento de Inocencia fiscal. Congreso Nacional Soledad Aznarez

“Era absolutamente esperable que se prorrogue la presentación de Ganancias, porque los tiempos legislativos hicieron que recién este miércoles se trate el proyecto de Inocencia Fiscal II en el Congreso. Hasta que pase por Diputados y luego Senadores, el trámite legislativo se va a extender y la voluntad del Gobierno es que la mayor cantidad de contribuyentes entren al régimen de Inocencia Fiscal y presenten la Declaración Jurada Simplificada. Que se prorrogue tres veces fue algo particular de este año, aunque durante el blanqueo de capitales de 2024 también se extendió el plazo y venció a finales de septiembre”, recordó Marcelo Rodríguez, contador público y CEO de MR Consultores.

Al igual que en aquel entonces, el Gobierno está en la búsqueda de los dólares guardados “debajo del colchón”. Según estimaciones del propio ministro de Economía, Luis Caputo, hay alrededor de US$170.000 millones que están fuera del sistema financiero argentino. Si bien el Régimen Simplificado de Ganancias no es un blanqueo, sí prevé un “tapón fiscal” para que los contribuyentes usen su dinero sin que ARCA ponga bajo la lupa las variaciones patrimoniales.

Un punto importante del nuevo proyecto de Inocencia Fiscal es que introduce modificaciones en el mecanismo de control de las denominadas “discrepancias significativas”. La propuesta prevé que, si el contribuyente rectifica la declaración y cancela las diferencias dentro de los 15 días hábiles posteriores a la notificación de ARCA, no perderá automáticamente los beneficios del régimen.

Caputo anunció el nuevo proyecto de Inocencia Fiscal que busca captar ahorros en dólares

“El texto original que se aprobó tiene errores y vicios, que surgieron después con las consultas de los profesionales sobre la pérdida de beneficios, como la medición de la discrepancia significativa. Esto hizo que el proyecto se volviera desaconsejable, por lo que ahora se introduce este proyecto para solucionar estas cuestiones. Lo raro es que el proyecto original de ley se hizo bastante rápido, pero la nueva versión se trató lentamente. Eso implicó que muchos contribuyentes quedaran en una situación de incertidumbre, entre una ley que está por aprobarse y la ley vigente”, analizó Mariano Ghirardotti, socio de Ghirardotti & Ghirardotti.

Para Rodríguez, hay consenso para que el Congreso apruebe la nueva ley de Inocencia Fiscal, porque hay un “cambio de paradigma absoluto”. Parte de la nueva filosofía del fisco es que el contribuyente es inocente, salvo que se demuestre lo contrario. “Lo interesante es ver si esto se traduce no solo en una simplificación del sistema, sino fundamentalmente si los contribuyentes deciden de acá al 31 de diciembre de 2027 —el plazo que establece la ley— sacar los dólares del colchón”, cerró.