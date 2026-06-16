Domingo Cavallo: “El modelo económico de Milei debería ser más entendible, yo no le encuentro razonabilidad”

El exministro de Economía Domingo Cavallo cargó este lunes contra la hoja de ruta económica que encabeza el presidente Javier Milei. Además se refirió a las chances de una reelección libertaria y teorizó sobre un hipotético regreso del peronismo a la Casa Rosada.

“El modelo económico de Milei debería ser más entendible, yo no le encuentro razonabilidad”, sostuvo Cavallo. Al momento de argumentar esa idea, expuso que la principal causa “es la constante e innecesaria confrontación política”.

En palabras de Cavallo, “el Gobierno tiene que ser más activo en remover impuestos distorsivos, que son los que más le quitan dinamismo a la economía". “Y uno de los mejores ejemplos de esto son las retenciones agropecuarias: una verdadera aberración”, apuntó.

Invitado al programa de streaming Economía de quincho, Cavallo revivió un intercambio que tuvo con el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, sobre el programa del Gobierno para atraer capitales extranjeros creado por la Ley 27.742, y bautizado como Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

Cavallo este lunes durante su participación en el programa de streaming "Economía de quincho"

“‘Federico: ¿qué argumentos tenés para sostener que el RIGI beneficie solo a las grandes empresas?’, le pregunté. A lo que él me respondió: ‘Lo mismo le acabo de preguntar a Milei y me respondió que en dos años todas las empresas van a contar con esos beneficios’”, reconstruyó Cavallo.

Durante su exposición, Cavallo rememoró sus épocas como funcionario. “A principios de los noventa había más libertad que ahora, por lo menos en lo que respecta a los grandes movimientos de capitales. En ese entonces había menos controles y la gente podía llevar sus dólares al banco sin responder tantas preguntas”, planteó.

Otra de las consultas que recibió el exministro de Hacienda hizo alusión a la cuestión fiscal. “El nivel del gasto público es lo primero que se debe analizar en la cuestión fiscal. Por eso, insisto: apostaría a que, bajando los impuestos, se va a favorecer la actividad de los sectores que están en recesión”.

En otro tramo de la entrevista, se le preguntó a Cavallo sobre las posibilidades que tiene La Libertad Avanza de retener la posesión del sillón de Rivadavia. “Si Milei avanza en las reformas, que actualmente tienen una apoyatura más amplia en la sociedad, por eficientes y equitativas, sus chances de ser reelegido en 2027 aumentan exponencialmente”, se despachó Cavallo.

El exministro de Economía Domingo Cavallo

“¿Y si gana el peronismo?“, le repreguntaron. ”Si gana Kicillof obviamente habría una discontinuidad de la política económica. Y ahí está lo malo: que la continuidad de un programa económico dependa de una elección política", teorizó el economista.

Alejado del modus operandi confrontativo que, a su entender, se esboza desde Balcarce 50, Cavallo sumó: “Pero si la alternativa a Milei fuera una alternativa liberal con otro estilo político, y no tan… Bueno, no me gusta adjetivar, pero no veo por qué deberían cambiar las normas del juego".

Al cierre de su alocución, se le pidió a Cavallo una reflexión sobre el recorte en materia de inversiones por parte del Ejecutivo. “No invertir en infraestructura es un crimen, porque te aumentan los costos”, finiquitó el exfuncionario del peronismo y la Alianza.