El pronóstico económico de Domingo Cavallo y “la clave” para que el próximo gobierno tenga éxito

El exministro de Economía Domingo Cavallo pronosticó que el panorama económico en los próximos años estará caracterizado por una “ estanflación agravada si es que no termina en una hiperinflación” . El exfuncionario culpó a las ideas que predominan entre los economistas del Frente de Todos por la falta de un plan para salir de la crisis.

En su blog personal, Cavallo escribió un artículo en el que dio por sentado que en los próximos meses aumentarán “vertiginosamente” “la expansión monetaria y los pasivos remunerados del Banco Central, aunque señaló que el efecto sobre la tasa de la inflación “no será inmediato”. Antes, dijo, subirá el precio del dólar en los mercados libres (contado con liquidación, dólar bolsa y blue) y en la tasa de interés.

“Es probable que este rezago lleve al gobierno a engolosinarse y a pensar que, como sostienen Kicillof, Vallejos y compañía, la emisión monetaria no determina la tasa de inflación. Esa conclusión será fatal”, advirtió Cavallo.

No obstante, el exministro durante el gobierno de Fernando de la Rúa consignó que la estrategia de aumentar el gasto público que el Frente de Todos llevará adelante para intentar revertir el resultado de las primarias tiene limitaciones. Y expresó que, si esa política continúa, más allá de las elecciones generales, la tasa de inflación definitivamente aumentará mucho.

“Difícilmente [el Gobierno] encontrará la forma de diseñar y aplicar un plan de estabilización con chances de éxito, porque las ideas que predominan entre economistas y políticos del Frente de Todos, más la posición ideológica de la vicepresidenta, parecen obstáculos insalvables”, analizó Cavallo.

En ese sentido, amplió: “Por consiguiente, lo más probable es que el panorama económico de los años 2022 y 2023 se caracterice por una estanflación agravada si es que no termina en una hiperinflación”.

Asimismo, buscó rebatir el argumento del Gobierno sobre la recuperación económica. “El ‘crecimiento’ del que habla el gobierno basado en las cifras del PBI y los indicadores habituales de actividad económica son simplemente el rebote de la caída de 2020 y es muy poco probable que la actividad económica siga aumentando una vez que se haya llegado al nivel pre-pandemia ”, consideró.

Tras ello el economista consignó que “la aceleración inflacionaria y las restricciones al comercio interno y externo que seguramente acentuará el gobierno se van a transformar en obstáculos para el crecimiento”. Si bien admitió que no existen indicios actuales de aceleración de la inflación, indicó que “la menor tasa de devaluación en el mercado oficial” algún efecto tiene sobre la suba de precios.

Con este escenario, Cavallo reflexionó que la Casa Rosada deberá tomar medidas para contener la pérdida de divisas. “ El corolario no puede ser otro que pronto el gobierno algo tendrá que hacer para no seguir perdiendo reservas y conseguir aumentarlas, si es que no quiere estar cada vez más cerca de una hiperinflación ”, apuntó.

El exministro destacó que la actividad económica “rebota fuerte” y reconoció que “no se puede soslayar que la recuperación es vigorosa, especialmente en materia de construcción e industria automotriz”. No obstante, aclaró que el nivel de actividad de servicios comerciales y gastronómicos “sigue muy reducido” y expresó que puede recuperarse “a partir de la flexibilización de las restricciones”.

De todos modos, afirmó que aún no hay impacto positivo en puestos de trabajo. “La recuperación del nivel de actividad no parece trasladarse al aumento del empleo formal y difícilmente lo haga mientras los empresarios no se convenzan de que la recuperación es sostenible. El aumento de la inflación que seguirá a la expansión monetaria y fiscal pre electoral va a jugar en contra de ese convencimiento”, aclaró.

Por último, se refirió a la discusión de ajuste fiscal que existe dentro del Frente de Todos. “La contracción fue resultado más de la propia inflación que de los esfuerzos explícitos de disminución de gastos reales”, opinó. En esa línea, profundizó: “El déficit fiscal primario disminuyó 123% durante los primeros ocho meses cuando durante todo el 2020 había aumentado 734% en comparación con 2019. Este ‘ajuste’ es el que le recriminó la vicepresidenta en su sorprendente carta post PASO ”.

Así, en un análisis más detallado al comparar 2019 con 2021, el exministro indicó que el gasto primario aumenta 59 % “y los ingresos fiscales 49%. Por consiguiente, el déficit primario aumenta 182% con respecto a 2019 y, es a causa del descenso de la factura de intereses que el déficit fiscal total aumenta sólo el 36%. Difícilmente estas cifras puedan interpretarse como una fuerte contracción fiscal ”.