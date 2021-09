Javier Milei contó que habla con Domingo Cavallo y lo enalteció: “El mejor ministro de Economía de toda la historia”

El candidato a diputado nacional por La Libertad Avanza Javier Milei contó hoy que mantiene diálogos de forma frecuente con el exministro de Economía Domingo Cavallo, de quien dijo que “sin lugar a dudas, es el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina”.

“Yo hablo con Cavallo. Discutimos de economía, hablamos de economía. Definitivamente, es una de las tantas personas con las que hablo. Hablo con todas personas que han hecho cosas importantes. Para mí es un honor hablar con Cavallo. Hablo con el y con Roque Fernández”, dijo sobre quien fue ministro de Economía de Carlos Menem y Fernando De la Rúa.

En diálogo con La Once Diez, por Radio de la Ciudad, el referente liberal resaltó la figura del exfuncionario y dijo que gracias a él, “el primer gobierno de [Carlos] Menem fue el mejor de toda la historia”. “Cavallo hizo la Convertibilidad y la Argentina tuvo un incremento de la producción como nunca en la historia”, planteó.

Milei reivindicó la reconversión que se llevó adelante durante el gobierno de Menem. “En YPF trabajaban 75 mil personas respecto a la YPF privatizada de 5 mil personas”, dijo, sobre el período en el que el asumió la presidencia.

“Todo el mundo se la agarra con Menem pero se olvida del experimento progresista de la Alianza, donde estaban De la Rúa, Chacho Álvarez, Alfonsín y toda el ala izquierda del radicalismo”, resaltó el candidato. Y luego agregó: “Estoy dispuesto a tener lazos con el peronismo no colectivista”.

Milei se diferenció de aquellos que consideran que los problemas de Argentina comienzan con la llegada de Juan Domingo Perón a la presidencia: “Los problemas de la decadencia argentina empiezan a mediados de la década del 10, cuando Argentina empezó a abrazar las ideas socialistas. Para mí los problemas no arrancaron en el 45-46. La Argentina empieza a separar su crecimiento del de Estados Unidos cuando empieza a abrazar las ideas socialistas”.

Por último, sobre su lugar y la posibilidad de concretar acuerdos con el resto de la dirigencia política, concluyó: “Puedo trabajar con los liberales, con los libertarios, con los conservadores, con la derecha, con los menemistas y con los halcones de Juntos por el Cambio”. Pero, hizo una salvedad: “No puedo tener nada con las palomas porque son socialdemócratas, no puedo tener nada con la UCR porque son la Internacional Socialista, no puedo tener nada con la Coalición Cívica porque son más socialistas que los radicales y no puedo tener nada con el Frente de Todos porque son de izquierda”.