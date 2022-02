Dura crítica de importadores a los cambios que hizo la AFIP en el CEF

La Cámara de Importadores (CIRA) señaló que la significativa disminución de los montos de Capacidad Económica-Financiera (CEF) implementado por la AFIP sumó un nuevo obstáculo al comercio exterior, con el consecuente impacto negativo en la operación de las empresas, generando incertidumbre sobre la posibilidad de reposición, creando distorsiones en la administración de los stocks existentes y en el manejo comercial de la cadena de valor de cada uno de los empresarios que debe importar una materia prima, un insumo, un bien de capital o un producto terminado.

Mediante un comunicado enviado ayer a los medios, la CIRA expresó que el nuevo valor CEF calculado por el sistema informático de AFIP no resulta congruente con su real capacidad económica y financiera y no guarda relación con los valores inmediatos de los meses previos. “Tampoco se vería fundamentado que solo un grupo de empresas haya sufrido esta modificación en los parámetros analizados mientras que otras no”, se destacó.

Según esta cámara, considerando que más del 80% de las importaciones que ingresan al país están dirigidas a la industria y a la producción, se transforman o sirven para transformar, el principal perjudicado ante esta incertidumbre es la producción nacional. “Entendemos que la situación de la disponibilidad de divisas que experimenta el país debe tratarse con políticas públicas que resuelvan el problema estructural sin afectar el normal funcionamiento del comercio exterior. Las importaciones, la producción nacional y las exportaciones guardan una relación directa. Mayor es el crecimiento de las importaciones y mayor será el crecimiento de las exportaciones”, afirmaron.

“Las medidas adoptadas desde la AFIP, a partir del 1° de febrero, podrían ocasionar perjuicios, dificultades para operar y malos resultados para las empresas en el corto y mediano plazo. No hay razón normativa, pero, sobre todo, no se evidenciaron cambios en los comportamientos impositivos, fiscales, económicos y financieros de muchas empresas que se vieron afectadas, disminuyendo drásticamente su CEF a valores que no guardan relación con su real situación en cualquiera de ambos aspectos. Sin un indicador de CEF adecuado, una empresa ni siquiera puede solicitar su “permiso” de importación”, concluyó CIRA.