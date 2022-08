Dura crítica del Wall Street Journal: “El largo camino de Argentina hacia la ruina”

*Esta nota fue escrita por Dave Seminara

Un cartel indica los tipos de cambio fuera de una tienda de ropa en Buenos Aires, el 29 de julio. En mi primera mañana en Argentina, dos crujientes billetes de US$100 me permitieron comprar $64.600 en una casa de cambio de un barrio de moda. El cartel de fuera anunciaba el tipo de cambio oficial: 130 pesos por dólar. Yo obtuve el tipo de cambio no oficial del mercado negro: 323 pesos. Mi fajo de 129 billetes de 500 pesos era demasiado gordo para meterlo en la cartera, así que me metí algunos en los bolsillos y volví a nuestro apartamento, con la sensación de haber completado un negocio de droga.

“Llegaron a la Argentina en un momento histórico de hiperinflación”, dijo nuestra guía turística, Celeste. El 2 de julio, el ministro de Economía argentino, Martín Guzmán, dimitió. El valor del peso se desplomó un 26% en los 26 días siguientes. Tres semanas después, el presidente Alberto Fernández, un profesor de derecho de tendencia izquierdista que asumió el cargo en diciembre de 2019, despidió al sucesor de Guzmán.

La tasa de inflación oficial es ahora del 64% y los economistas prevén que podría llegar al 90% en diciembre. Los salarios no se mantuvieron en ese nivel, y la brecha entre los tipos de cambio oficiales y los del mercado negro no ha sido tan grande desde la crisis de hiperinflación de Argentina de 1989-90, cuando la inflación se disparó al 2600%. Celeste nos contó que Argentina era uno de los siete países más ricos del mundo a principios del siglo pasado gracias a su abundancia agrícola. “Se decía que alguien es tan rico como un argentino”.

Martín Guzmán JUAN MABROMATA - AFP

Los elegantes bulevares de Buenos Aires y su arquitectura de inspiración parisina, construidos en aquellos tiempos de euforia, siguen siendo hermosos. Pero el mal gobierno se ha cobrado un alto precio. Más de un tercio de los argentinos vive en la pobreza y decenas de miles de pequeñas empresas cerraron durante la pandemia. Celeste, como casi todos los jóvenes que conocimos, está planeando una huida a Europa o Norteamérica.

El Sr. Fernández y su poderosa vicepresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que fue primera dama del país (2003-07) y ejerció de presidenta (2007-15), impusieron una cuarentena durante más de ocho meses, que se prolongó hasta 2021. Al igual que muchos políticos estadounidenses, Fernández hizo caso omiso a sus propios decretos, celebrando una fiesta de cumpleaños para su esposa y recibiendo a numerosos invitados, incluido un entrenador de perros, en la residencia presidencial.

Celeste nos mostró un monumento en la Plaza de Mayo: miles de piedras con los nombres de las víctimas de covid. En un principio, el gobierno retiró este tributo de dimensiones vergonzosas, pero tras una manifestación, se dejó en su sitio. Alrededor del 91% de los ciudadanos argentinos han recibido al menos una dosis de la vacuna, pero casi 130.000 han muerto a causa del virus. La tasa de mortalidad per cápita de covid es la octava más alta del mundo, según Statista.

La celebración del cumpleaños de Fabiola Yañez, durante la cuarentena

La Argentina ocupa el puesto 126 en el índice de facilidad para hacer negocios del Banco Mundial y el 96 en el índice de percepción de la corrupción de Transparencia Internacional, por detrás de países en desarrollo como Etiopía, Tanzania y Kosovo. Un sector público inflado lastra la tercera economía de América Latina. Aproximadamente la mitad del país trabaja para el gobierno o depende de él a través de las prestaciones sociales.

Una gran mesa, llena de recién graduados universitarios que conocimos en San Antonio de Areco, en el corazón gaucho del país, hablaba de planes para utilizar a sus antepasados muertos hace tiempo para obtener pasaportes de la Unión Europea. Las universidades argentinas son gratuitas, incluso para los extranjeros, pero conseguir un trabajo que pague lo suficiente como para mudarse de la casa de mamá y papá es desalentador para quienes no tienen contactos, dijeron. Nadie de los que conocí confiaba en el gobierno de Fernández, pero pocos tenían la esperanza de que los partidos de la oposición lo hicieran mejor.

El Sr. Fernández cerró el país a los extranjeros desde marzo de 2020 hasta noviembre de 2021, paralizando el importante sector turístico. Incluso ahora se está haciendo poco para atraer a los turistas. Y mientras su predecesor trató de aislar a Nicolás Maduro, el Sr. Fernández restableció las relaciones diplomáticas con Venezuela en abril, argumentando que las violaciones de los derechos humanos se han “disipado”. En la reciente Cumbre de las Américas, celebrada en Los Ángeles, la dirigente argentina reprendió a la administración Biden por excluir a Venezuela, Cuba y Nicaragua.

Los errores de la izquierda en la Argentina -cierres hipócritas e ineficaces, gasto social despilfarrador, impuestos elevados y demasiadas restricciones al comercio- son inquietantemente similares a las prioridades de la izquierda estadounidense. La Argentina es un hermoso país con un pueblo orgulloso y resistente que merece un mejor liderazgo.

Jorge Luis Borges (1899-1986), el escritor más conocido del país, creía en la libertad individual. Siempre desconfiado del gobierno, Borges se enfrentó a Juan Domingo Perón, cuyo movimiento peronista epónimo sigue dominando la política argentina. En 1946, Perón le envió una carta en la que le informaba de que iba a ser “ascendido” de su puesto de bibliotecario a inspector de aves y conejos en un mercado público. Borges escribió más tarde: “Creo que con el tiempo habremos llegado al punto en que mereceremos estar libres de gobierno”. Palabras que suenan a verdad hoy en día.