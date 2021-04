Estados Unidos: los precios de las casas aumentan y los compradores compiten

Los precios de las viviendas en Estados Unidos están aumentando al ritmo más rápido en 15 años, lo que refleja la ferocidad con la que están compitiendo los compradores por una oferta que es limitada en casi todos los rincones del país.

Desde ciudades pequeñas como Bridgeport, Connecticut, hasta grandes urbes como Seattle, los precios vienen subiendo constantemente. Dos indicadores de precios de la vivienda que son muy respetados (S&P CoreLogic Case-Shiller y la Asociación de Agentes Inmobiliarios) publicaron un crecimiento de dos dígitos a nivel nacional, lo que demuestra la fortaleza generalizada del mercado.

Varios factores se han fusionado para impulsar el mercado inmobiliario al rojo vivo, incluidas las tasas hipotecarias que cayeron por debajo del 3% en julio, por primera vez en la historia. Millones de millennials empiezan a llegar a los 30, la época ideal para comprar una casa. La construcción de viviendas nuevas se ha quedado rezagada con respecto a la demanda y los propietarios se aferran a sus casas por más tiempo.

La pandemia de coronavirus ha acelerado esta demanda. Muchos estadounidenses buscaron hogares con más espacio para trabajar de forma remota o se sintieron libres para mudarse más lejos de sus oficinas.

Al mismo tiempo, la pandemia empeoró la ya grave escasez de viviendas en venta. Las bajas tasas de interés llevaron a más propietarios a refinanciar y quedarse en lugar de mudarse. Otros retrasaron sus movimientos debido a la preocupación por la exposición al virus, según agentes inmobiliarios. Incluso cuando los constructores de viviendas han acelerado el ritmo de las nuevas construcciones en un esfuerzo por mantenerse al día con la demanda, están limitados por los crecientes costos de los materiales y la escasez de tierra y mano de obra.

“Realmente, sólo se puede caracterizar como un mercado de súper vendedores, ni siquiera como un mercado de vendedores”, dijo Odeta Kushi, economista en jefe adjunto de First American Financial Corp. “El desequilibrio entre oferta y demanda no desaparecerá en el corto plazo. "

El auge de la vivienda ha sido un gran beneficio para estos brokers y propietarios, al tiempo que dificulta que los compradores primerizos y otras personas con menos ingresos entren al mercado.

A fines de febrero había 1,03 millones de casas a la venta, sin cambios desde el nivel de enero, que fue el más bajo en datos que se remontan a 1982, dijo la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios a principios de este mes.

El índice nacional de precios de viviendas S&P CoreLogic Case-Shiller, que mide los precios promedio de las viviendas en las principales áreas metropolitanas de la nación, subió un 11,2% en el año que se contabilizó hasta enero, constituyendo la tasa anual de crecimiento de precios más alta desde febrero de 2006.

El índice de 20 ciudades de Case-Shiller aumentó un 11,1% respecto al año anterior y el crecimiento de los precios se aceleró en las 20 ciudades. Phoenix tuvo el alza más rápida del precio de la vivienda en el país por vigésimo mes consecutivo, con un 15,8%, seguido de Seattle con un 14,3%.

Seattle es la segunda ciudad de Estados Unidos con los mayores aumentos

Por otro lado, el martes, el índice de precios de la vivienda compilado por la Agencia Federal de Financiamiento de la Vivienda arrojó un aumento del 12% en los precios de la vivienda en enero con respecto al año anterior, una suba anual récord en los datos que se remontan a 1991, dijo la agencia. La región montañosa de Estados Unidos, que incluye estados como Idaho y Arizona, registró los mayores aumentos anuales, con un 14,8%, mientras que la región centro-sur, que incluye a Texas y Luisiana, fueron más moderados, con un 10,2%.

“Nos sacan las casas de las manos”, dijo Monika Prasai, una agente de bienes raíces en San Diego. “Hay compradores que están listos y dispuestos a mudarse, pero es difícil encontrarles algo porque no hay inventario”.

Algunos mercados fuertemente afectados por la pandemia están mostrando renovados signos de fortaleza. En Manhattan, las firmas de contratos en marzo han sido las más altas para ese mes desde 2007, según el rastreador de datos UrbanDigs.

Las ciudades pequeñas como Pittsfield, Massachusetts, también registraron aumentos de precios medios de más del 30% en el cuarto trimestre, según NAR. El precio de venta medio de las viviendas en cada una de las más de 180 áreas metropolitanas relevadas por el grupo aumentó en el cuarto trimestre con respecto al año anterior, lo que indica las subas de precios más importantes de los últimos años.

A Chelsea y Joe Carboni les rechazaron ofertas en tres casas antes de que lograran cerrar una propuesta por una casa de cuatro habitaciones en Mableton, Georgia. Vivían con su hija de 2 años en un townhouse en la misma zona y querían más espacio.

“Las casas duraban muy pocos días en venta”, dijo Carboni. “Fue una selección muy pequeña”, aseguró. “Me siento muy aliviada”.

El hecho de que las casas se están volviendo inalcanzables para mucha gente es un tema que preocupa, y especialmente para quienes compran por primera vez. En marzo, el 39% de las viviendas se vendieron por más de su precio de lista, frente al 23,9% del año anterior, según la corredora inmobiliaria Redfin Corp.

Los economistas dicen que es probable que la escasez de viviendas en venta continúe impulsando los precios de las mismas. Pero las tasas hipotecarias también están subiendo, lo que podría desacelerar parte de la demanda de compra. Para la semana que terminó el jueves, la tasa promedio de una hipoteca de tasa fija a 30 años fue de 3,17%, el nivel más alto desde junio, dijo Freddie Mac.

