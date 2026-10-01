El 10% de los hogares de mayores ingresos gana 13 veces más que el 10% del segmento más bajo

Pese a la caída del 0,6% en el nivel de actividad durante el segundo trimestre del año, la economía argentina no registró cambios sensibles en su estructura de distribución del ingreso. Así lo confirmaron los datos publicados del Indec hoy, que mostraron una leve baja en el coeficiente de Gini hasta niveles de fin del año pasado y confirmaron que algo más de la mitad del ingreso del país se concentra en un 30% de los hogares.

Las cifras surgen del informe Evolución de la distribución del ingreso, que el organismo estadístico elabora a partir de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), correspondientes al trimestre abril-junio de este año.

La sede del Indec, en el microcentro porteño. JUAN MABROMATA - AFP

En el período, el coeficiente de Gini, un indicador estadístico que mide la desigualdad en la distribución del ingreso entre cero (igualdad absoluta) y 1 (desigualdad absoluta), se ubicó en 0,428. Este valor marca un leve retroceso (mejora en la distribución) con respecto al primer trimestre (0,442), para llegar a un nivel similar al del cuarto trimestre de 2025 (0,427).

La evolución de esta variable muestra que, más allá de algunos movimientos puntuales, la desigualdad en la economía se ubica en un valor constante a lo largo de los últimos años. En el segundo trimestre de 2022, por caso, se ubicaba en 0,414.

La evolución del Coeficiente de Gini en Argentina, desde 2022 hasta la actualidad.

El pico en la serie reciente se produjo en el primer trimestre de 2024, cuando se amplió la desigualdad (llegó a 0,467), en un contexto de aceleración inflacionaria, caída de los ingresos y del nivel de actividad tras la devaluación y el ajuste fiscal implementado por el Gobierno desde diciembre de 2023.

La estructura de los ingresos del país muestra, en números, la dinámica de la desigualdad. Según los datos de la EPH en el tercer trimestre, la mitad de los ingresos del período se concentraron en los hogares de los deciles más altos del país. El 10% de los hogares más altos concentró el 24,1% del ingreso, mientras que al segundo decil le correspondió un 14,5% del ingreso. El tercero, por su parte, se quedó con el 12,3%.

A la inversa, al decil uno (el de menores ingresos) le correspondió el 3,2% del ingreso del período.

Si la mitad del ingreso (50,9%) correspondió al 30% más alto, el 30% más bajo se quedó apenas con el 14,7%

La distribución del ingreso por decil de hogares, en el segundo trimestre de 2026. Fuente: Indec.

También se puede medir la desigualdad al registrar los ingresos que los propios encuestados por el Indec reportaron al organismo. Según estos números, hubo en el período una brecha de 13 veces entre la mediana de ingresos del decil más bajo y el más beneficiado.

En el primer grupo, la cifra fue de $134.000 per cápita familiar, mientras que en el 10% de los hogares de mayores ingresos el valor fue de $1.800.000.

Estas cifras también muestran una persistente brecha de género en el país. Según las respuestas, los perceptores de ingresos (sean laborales o no laborales) varones informaron un promedio de $1.266.369, mientras que entre las mujeres fue de $927.252.

El informe del Indec también permite ver las escalas de ingresos en la población. Según los números al segundo trimestre de este año, aquellas personas que tuvieron un ingreso superior a $1,33 millones mensuales estuvieron en el 10% de las más beneficiadas del país.