La cifra millonaria que pagará YPF por Ganancias y qué pasará con la nafta

PARÍS.- El presidente de YPF, Horacio Marín, adelantó que la empresa pagará más de US$1000 millones en impuesto a las ganancias el año que viene —no abonaba ese gravamen desde 2014—, y afirmó que sostendrá el precio de la nafta por tres meses, pese a los vaivenes internacionales del precio del petróleo. “No lo aguanta la gente”, dijo sobre el aumento que la firma debería aplicar.

En la antesala de la Argentina Week que se desarrolla en esta ciudad, donde el directivo disertará el miércoles en un panel con el sultán A. Al Jaber, CEO de ADNOC, y Claudio Descalzi, CEO de Eni, el presidente de YPF dialogó con los medios y adelantó que no cree que los resultados de la elección de 2027 cambien los planes que ya existen para Vaca Muerta y dijo: “Creo que Milei va a reelegir”.

“Cuando empieza el conflicto del Medio Oriente, todos los analistas decían que duraba dos semanas”, dijo Marín en el lobby del hotel NH Collection de Champs Elysees. “Entonces nos juntamos en YPF y dijimos: ‘chicos, ¿qué hacemos?’ Si nosotros tenemos más de 90% de imagen positiva y va a ser por dos semanas. ¿A ustedes les parece aumentar, no me acuerdo cuánto era, 30% o 40% de la nafta y después bajarla?”, agregó sobre el “serrucho” que se imponía sobre una decisión que se considera entonces como temporal.

En marzo de ese año, contó Marín, la demanda de nafta crecía 6% interanual. A los 10 días del aumento internacional, la demanda comenzó a caer, menos en la Ciudad de Buenos Aires. A fin de ese mes, la demanda era negativa en un 6%. “Fue terrible la caída, ¿qué pasó ahí? Fue más que nada psicológico", dijo el presidente de YPF.

Entonces se decidió hacer un amortiguador de precios,el famoso “buffer”. El mecanismo comenzó el 1° de abril por hasta 45 días. Luego, el 13 de mayo, anunció una suba de 1% y extendió el mecanismo por otros 30 días, hasta el 15 de junio. Si se mira el micropricing que hizo YPF, con los valores del Brent por las nubes, el aumento que tuvo desde entonces el precio del surtidor fue de algo más de 10%, contó Marín. Antes, aclaró, ya se había puesto un precio “medianamente alto” para poder recuperar sin cambios. “Veníamos recuperando cuando el conflicto volvió”, dijo sobre la crisis entre EE.UU. e Irán en Medio Oriente.

El presidente y CEO de YPF Horacio Marín estuvo presente en la clasificación de Copa Davis frente a Turquía en el estadio Ruca Che de Neuquén. Santiago Filipuzzi

“En los últimos tiempos, en septiembre, empezamos de nuevo a financiar a la gente. Porque nosotros no tenemos pagos diferidos con ninguna petrolera. A todas les pagamos con parity. Es el más alto de la historia de la Argentina; repito, es el más alto de la historia de la Argentina por robo. Están que vuelan”, afirmó Marín, que dijo que, si el conflicto se calma y baja el brent, no bajará el precio en el surtidor para volver a recuperar lo que ahora no está subiendo.

“No hubo nunca algo igual porque no hay solamente escasez de crudo; hay escasez de producto refinado y entonces tenés la ‘doble Nelson’ en el precio. El diésel está por las nubes; el diésel no se puede poner en el valor internacional. Yo, antes de poner ese valor internacional, ni que me lo digan, pero me voy corriendo. No podés. Pero de ahí que estás subsidiando. No estoy subsidiando, lo voy a cubrir”, dijo el presidente de YPF, que afirmó que si el precio del petróleo sigue cerca de US$100 por los próximos tres meses, sí tendrá que “aumentar las ganancias”.

“¿Esto lo hace porque le quiere dar una mano al Gobierno con la inflación?“, preguntaron los medios. ”No, no. Porque no lo aguanta, la gente no lo aguanta. Salimos eyectados los mismos YPF", dijo el directivo de la firma. “Si vos aumentás (...), perdemos marca como loco con la gente”.

“Mi trabajo no es la inflación. Mi trabajo no es ese. . .Mi trabajo es YPF”, repitió el directivo.

Sobre la economía

Cuando se lo consultó sobre la situación de la economía, Marín afirmó que en los índices de YPF no se ve una posible recesión. “Yo miro la Full y crecen las ventas de hamburguesas y alfajores, de todo”, dijo el presidente de la petrolera. Señaló que ahora la demanda de nafta está subiendo. Precisó que estaba -2% abajo en los primeros días de septiembre, pero quedó en cero actualmente, y que la demanda de diésel sube. “Ahí no sé si no es actividad”, aclaró Marín, que afirmó además que es normal la heterogeneidad en la recuperación económica. “Me parece matemáticamente imposible que todos (los sectores) crezcan a la misma velocidad”, dijo.

“Nosotros estamos ganando guita....”, aclaró el presidente de YPF, que anticipó un muy buen segundo trimestre de resultados públicos para la compañía. Estimó que los precios de la nafta no están bajos a nivel regional. “La nafta está del medio para arriba (en precio)”, aseguró. Marín dijo que el último año que YPF pagó impuesto a las ganancias fue en 2014. “Agárrate cuando vean lo que vamos a pagar el año que viene”, anticipó. “Es mucho. Más de US$1000 millones”, dijo y señaló que ya le está pagando anticipos de Ganancias a ARCA. “Hay que ponerla”, señaló y contó que la petrolera pasó los 240.000 barriles diarios de producción.

Se refirió además al financiamiento de hasta US$6000 millones para el proyecto de gas natural licuado (Argentina LNG) coliderado con la italiana Eni y XRG. Se trata de fondos que llegarán de EXIM Bank principalmente para la compra de bienes y servicios estadounidenses dedicados a la infraestructura en Vaca Muerta. Marín aclaró que es una letra de intención, no un contrato todavía, pero que avanzará rápidamente y que no habrá trabas para que lleguen esos fondos a las empresas estadounidenses. El directivo aclaró que esa garantía se habilitará rápido y permitirá la llegada de más financiamiento para el megaproyecto en Río Negro.

Horacio Marin. LNG. En Nueva York, durante el Foro Estados Unidos-Argentina sobre Cadenas de Suministro, Energía e Infraestructura, EximBankUS nos presentó una propuesta de financiamiento a largo plazo de hasta US$6.000 millones para apoyar el desarrollo de Argentina LNG. Estuve allí junto al ministro de Relaciones Exteriores, Pablo Quirno; el Ministro de Economía, Luis CaputoAR ; los embajadores USA mbassadorARG Lo más importante de este anuncio es lo que representa: Argentina LNG sigue generando interés y apoyo concreto a nivel internacional. Trabajaremos para convertir esta oportunidad en una realidad para Argentina. X

Argentina LNG solicitó formalmente su adhesión al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El proyecto prevé una inversión acumulada de US$51.000 millones, considerada la mayor inversión privada anunciada para la Argentina. Esta adhesión es para la etapa de 12 millones de toneladas anuales (MTPA). El proyecto estima exportaciones por aproximadamente US$10.000 millones anuales una vez en operación. Marín había informado en Gastech que la Argentina LNG se encuentra en negociaciones avanzadas para firmar entre dos y tres nuevos contratos no vinculantes de venta de GNL. Los acuerdos contemplarían volúmenes de entre 0,5 y 1,5 millones de toneladas por año cada uno. El objetivo es cerrar estos contratos antes de la Decisión Final de Inversión (FID) prevista para fines de noviembre.

El 20 de octubre se conocerá la licitación de los caños con la metodología de subasta inversa. “Como un remate, pero a la baja”, contó Marín, que aclaró que no hay una cláusula anti-China. Luego de la realización de la licitación, el resultado se conocerá una semana después porque debe ser aprobado por el comité de dirección del proyecto que integran YPF, Eni y XRG. “Es gigante”, dijo Marín. “Son casi las mismas toneladas de acero que se consumen en la Argentina en un año”, aclaró sobre una licitación privada clave del proyecto Argentina LNG que promete meter ruido como cuando Welspun (una firma india) le ganó un proceso para proveer caños para el Consorcio Southern Energy (YPF, Pan American Energy, Pampa Energía) al Grupo Techint.

Marín dijo que, pese a la incertidumbre que generan las elecciones del año que viene, considera que es difícil que las reglas de juego cambien. En el caso de YPF y Vaca Muerta, dijo, hay contratos de largo plazo ya firmados. Hay RIGI y un “megaproyecto” avanzando, como LNG Argentina, aclaró.

“Se prepararon muy bien (en el Gobierno)”, sostuvo sobre la posibilidad de que haya movimientos cambiarios durante el año de los comicios presidenciales. “Cuando vos hacés una transformación de este tipo en la economía, no podés pretender que todo vaya desde el primer día para arriba; no salís de un día para el otro; esto lleva su tiempo”, dijo sobre la actualidad. “No veo que alguien pueda tirar para atrás todo lo que se hizo en estos años, pero personalmente yo creo que va a reelegir Milei”, cerró el presidente de YPF.