Las garantías no propietarias todavía no despegan en el país por "la falta de conocimiento por parte de los propietarios", según Federico Barni, country manager de Zonaprop Fuente: Archivo - Crédito: Fernando Massobrio / LA NACION

Mientras el proyecto de Ley de Alquileres está a la espera de ser discutido en el Senado -ya cuenta con media sanción de Diputados-, una encuesta realizada por el sitio Zonaprop determinó que el 72,8% de los inquilinos tiene problemas para conseguir una garantía.

Gran parte de los encuestados manifestaron que es complejo solicitar a un amigo, familiar o conocido este tipo de compromiso (56,5%) y un 28,6% explicó que sus familiares tienen sus propiedades como bien de familia y no pueden ser garantes. En cuanto a la obtención del aval de un banco, un 14,8% se opone por la cantidad de requisitos que piden.

Más allá de esto, la mayor parte de los consultados ( 81,5%) responde que un familiar o amigo le sale de garante, otros eligen un seguro de caución de una aseguradora ( 11,7%), de una empresa privada ( 4,65%) o por medio del aval de un banco ( 2,15%).

Del otro lado del mostrador, el 53,2% de los propietarios prefiere una garantía antes que un seguro de caución. A un 67,3% de ese grupo le resulta tranquilizador que haya una persona y su propiedad como garante, el 19,6% aseveró que le parece una opción segura y un 13% declara que es lo que se suele pedir.

Consultado acerca de por qué las garantías no propietarias no prosperan en la Argentina, Federico Barni, c ountry manager de Zonaprop, dijo que aún se trata de un mercado emergente. "Existe una falta de conocimiento por parte de los propietarios, que a veces no tienen seguridad respecto a este tipo de servicios", afirmó.

En este contexto, los inquilinos comentaron que la mayor parte de los propietarios (81,8%) suele tener requisitos específicos relacionados con la garantía aunque, si no se cumplen, suelen aceptar otra opción. Un 13,3% afirmó que ponen más trabas a un seguro de caución que a una garantía de un familiar, amigo o conocido, y sólo un 5% consideró que los propietarios aceptan todo tipo de garantías.

Cabe recordar que uno de los puntos de la iniciativa respecto a los alquileres es que el inquilino podrá proponer al menos dos opciones de las siguientes garantías y el locador deberá aceptar alguna: 1) Garantía real, 2) Aval bancario, 3) Seguro de caución, 4) Garantía de fianza, 5) Garantía personal del locatario, que se documentará con recibo de sueldo, certificado de ingresos, o cualquier otro medio fehaciente.

Actualmente, la oferta de alquileres en Zonaprop es de 70.274 avisos. En el mismo período de 2019, la cantidad de listings era de 72.470. " Hubo un decrecimiento interanual de un 3,03% que expone la fuerte presión de demanda del segmento de alquileres dadas las condiciones financieras que alejan del mercado de compra a los sectores de clase media. Esta baja de listing es consistente con la disminución del tiempo promedio de vida de los anuncios de alquiler", concluyó Barni.