El ambicioso complejo que encaran deportistas argentinos en Miami sumó un nuevo inversor clave y abrirá sus puertas el año próximo

MIAMI.- Las máquinas excavadoras ya trabajan desde marzo dándole forma al Sports Performance Hub (SPC), un complejo deportivo para atletas de alto rendimiento que inaugurará el año próximo en Homestead, a 35 minutos al sur del aeropuerto de Miami.

El proyecto contará con un estadio de última generación con capacidad para 10.000 espectadores (ampliable hasta 30.000), un hotel de 150 habitaciones, servicios avanzados de medicina deportiva y bienestar, un secundario con dormitorios para chicos de 13 a 19 años, academias de entrenamiento multideportivo de alto rendimiento, entretenimiento en vivo y desarrollos inmobiliarios, residenciales y comerciales.

El grupo empresario sumó ahora un nuevo miembro que le posibilita completar la primera fase del proyecto, Faris Al Kooheji, CEO de ME&F Holdings, un fondo de inversión familiar y secretario general del Comité Olímpico de Baréin.

“La llegada de Faris fue muy importante. Se convierte en la última pieza del equipo fundador, no sólo sumándose como inversor, sino trayendo toda su experiencia en el comité olímpico de Asia, su experiencia como empresario en Medio Oriente y su conocimiento del deporte. Ya tenemos los fondos para completar esta primera etapa y estamos armando la segunda ronda de financiamiento para poder completarla lo antes posible”, anunció Gastón Remy, empresario argentino fundador y accionista del proyecto.

El complejo Sports Perfomance Hub demandará US$280 millones de inversión y se está construyendo sobre un terreno de más de 37 hectáreas, que el grupo obtuvo mediante un contrato de arrendamiento por 80 años con la ciudad de Homestead.

La idea nació en el seno de empresarios y atletas argentinos. Además de Remy, entre sus fundadores y accionistas se encuentran los basquetbolistas Manu Ginóbili y Pepe Sanchez; los tenistas Juan “Pico” Monaco y Mariano Zabaleta; el jugador de futbol americano Martin Gramatica; y los futbolistas Juan Sebastian Verón y Darío Sala.

A ellos se suman los empresarios Emiliano Fernández Balagué, del sector fintech; Riccardo Silva –dueño mayoritario del club de futbol Miami FC, y el CEO Nick Sakiewicz, desarrollador y ejecutivo estadounidense.

“Para nosotros era muy importante tener un CEO con la experiencia que Nick trae a la mesa. Lleva ocho estadios construidos, fue uno de los fundadores de la MLS (liga profesional de soccer en Estados Unidos), creó un club, y pasó por distintas instituciones. Para nosotros es una validación muy grande. De la misma forma que Ricardo Silva, que viene del mundo corporativo pero incursionando en el deporte, dueño original del Miami Futbol Club que llevaremos a Homestead como el club insignia”, acotó Remy.

En una primera etapa contará con futbol americano, tenis, baseball y fútbol. “Hemos empezado por todo lo que no requiere obra para arriba. En cambio, natación o básquet por ejemplo que requiere una cancha indoor, se construirá a continuación. El primer trimestre del año que viene estos deportes ya deberían estar en funcionamiento. La registración para estos atletas empieza en breve. La cancha de baseball ya está prácticamente terminada, el resto de los deportes llegará en 2028”, informó a LA NACION, Pico Mónaco.

La segunda fase incluye la construcción de la academia, el estadio y campus central. Y una tercera instancia contempla una potencial ampliación del proyecto.

Los empresarios aseguran que el complejo trae un concepto totalmente nuevo y único. Plantea darle una solución al típico dilema del deportista: elegir entre su pasión o una buena educación. Con el proyecto los empresarios buscan conjugar deporte de alta performance y educación de buena calidad.

La escuela secundaria tiene contemplado un porcentaje de becas para extranjeros. “No solo pensamos en becas para boarding school (aquellos que viven dentro del campus durante el año escolar), sino también para la parte no residencial. Hay un componente grande con la comunidad porque estamos desarrollando tierras que son del condado, y es parte del acuerdo. Entonces también vamos a impactar positivamente en la comunidad”, aporta Remy.

Nick Sakiewicz adelantó que para aquellos chicos que no pueden afrontar ir a la escuela con opción pupila, se creó una fundación para niños que vienen sobretodo de Sudamérica y África. “Solo tendrán que traer sus zapatillas o botines, o su traje de baño, y sus cerebros para aprender. Esto es importante para nosotros, vamos a conformar una estructura para darle a esos atletas una oportunidad”, aportó.

Por su parte, Sebastián “la brujita” Verón también imaginó poder traer talentos de Argentina y no descarta estar a la cabeza de la parte futbolística. “La idea no es solo enfocarlo en el público local sino traer chicos. Hace 14 años soy dirigente en un club de Argentina. Pasé por distintas etapas de organización, me gusta estar en el campo, observo, siempre hay cosas para mejorar. Esto de poder traer talentos me parecería lo mismo. Hay gente que tiene el ojo, que lo hace, pero sin ninguna duda puedo ayudar en eso. El proyecto tiene un CEO y habrá un coordinador de futbol. Yo podría estar en lo futbolístico pero más allá de mi mirada o colaboración, habrá gente instalada acá que esté todos los días en el campo”, anticipó.