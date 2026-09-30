Cuándo cobro Anses: el calendario completo de octubre 2026
El organismo nacional difundió el cronograma de pagos de todas las prestaciones sociales del décimo mes del año, según la terminación del DNI
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La Anses (Administración Nacional de la Seguridad Social) difundió todas las fechas de pago correspondientes a las distintas prestaciones sociales que se entregan en octubre de 2026 e incluyen la actualización mensual por inflación, de acuerdo a la terminación del DNI de los beneficiarios.
En el décimo mes del año, las prestaciones sociales de Anses tienen un reajuste del 1,66%, en concordancia con la inflación registrada en agosto, que fue del 1,7%. Cabe aclarar que para este tipo de actualizaciones, que se hacen mes a mes, se toman los porcentajes de incremento en los precios con dos decimales, y eso arroja el valor exacto actualizado.
A lo largo de todo el mes, el organismo previsional distribuye las jubilaciones y pensiones mínimas y las que superan ese monto: la Asignación Universal por Hijo (AUH), la Asignación Universal por Embarazo (AUE), las Pensiones No Contributivas (PNC), las Asignaciones Familiares de PNC, las Asignaciones de Pago Único (Matrimonio, Nacimiento y Adopción) y el Seguro por Desempleo, entre otras.
El calendario completo de la Anses de octubre 2026
Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0: 8 de octubre
- DNI terminados en 1: 9 de octubre
- DNI terminados en 2: 13 de octubre
- DNI terminados en 3: 14 de octubre
- DNI terminados en 4: 15 de octubre
- DNI terminados en 5: 16 de octubre
- DNI terminados en 6: 19 de octubre
- DNI terminados en 7: 20 de octubre
- DNI terminados en 8: 21 de octubre
- DNI terminados en 9: 22 de octubre
Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo
- DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 26 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 27 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre
Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo
- DNI terminados en 0: 8 de octubre
- DNI terminados en 1: 9 de octubre
- DNI terminados en 2: 13 de octubre
- DNI terminados en 3: 14 de octubre
- DNI terminados en 4: 15 de octubre
- DNI terminados en 5: 16 de octubre
- DNI terminados en 6: 19 de octubre
- DNI terminados en 7: 20 de octubre
- DNI terminados en 8: 21 de octubre
- DNI terminados en 9: 22 de octubre
Asignación por Embarazo
- DNI terminados en 0: 9 de octubre
- DNI terminados en 1: 13 de octubre
- DNI terminados en 2: 14 de octubre
- DNI terminados en 3: 15 de octubre
- DNI terminados en 4: 16 de octubre
- DNI terminados en 5: 19 de octubre
- DNI terminados en 6: 20 de octubre
- DNI terminados en 7: 21 de octubre
- DNI terminados en 8: 22 de octubre
- DNI terminados en 9: 23 de octubre
Asignación por Prenatal
- DNI terminados en 0 y 1: 14 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 15 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 16 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: 19 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: 20 de octubre
Asignación por Maternidad
- Todas las terminaciones de documento: 14 de octubre al 10 de noviembre
Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)
- Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre
Pensiones No Contributivas
- DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 9 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 13 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: 14 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: 15 de octubre
Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas
- Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 10 de noviembre
Prestación por Desempleo
- DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre
- DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre
- DNI terminados en 4 y 5: 26 de octubre
- DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre
- DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre
Cómo saber si tengo que cobrar alguna prestación de la Anses
Las personas que reciben prestaciones sociales a través de la Anses pueden consultar dónde y cuándo tienen el próximo cobro, el cual está determinado por el calendario de pagos que se realiza cada mes.
Para eso, deben seguir los siguientes pasos:
- Ingresar a la página de la Anses.
- Completar el formulario con el número de beneficio o de CUIL.
- Hacer clic en el botón “Consulta”.
- Si corresponde, el sistema informará el lugar y la fecha de cobro (desde el primer día hasta el último en que se puede cobrar la asistencia en cuestión).
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