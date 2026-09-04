El Banco Central arranca con las subastas de plazos fijos para fondear nuevo crédito hipotecario

Las subastas de aportes jubilatorios —hoy bajo administración del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), que depende de la Anses— para ser invertidos en plazos fijos de entre 1 y 5 años, y que los bancos deberán destinar a generar crédito hipotecario más accesible, arrancarán el lunes.

La primer convocatoria oficializada es para que presenten ofertas (podrán ser más de una a cada plazo) ese día entre las 11 y las 15 horas para acceder a esos fondos

Cantidad de posturas: las EEFF participantes podrán ingresar 1 (una) o más ofertas por cada tramo. En Anexo I se establece la cláusula de precancelación.

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La iniciativa, una de las apuestas oficiales para tratar de reimpulsar la construcción y la operatoria inmobiliaria de cara a las próximas elecciones, se pone en marcha tras la firma, en las últimas horas, del Convenio de Colaboración Técnica del organismo previsional con el Banco Central (BCRA), y luego de que esta última entidad definiera hoy el “reglamento” para comenzar con las licitaciones mediante la Comunicación “A” 8475.

Esa circular establece, por caso, que las ofertas para acceder a esos fondos deberán ser cursadas por los bancos “a través del sistema SIOPEL de A3 Mercados, Rueda LIC2” y que el mecanismo de subasta contempla “un sistema de precio múltiple”, en el que el spread ofertado “deberá expresarse con hasta 2 (dos) decimales”.

La normativa del BCRA

También dispone que el monto mínimo de oferta será de $1000 millones, para cualquiera de los dos tramos ya definidos: un plazo de 1 año, a una tasa equivalente a UVA más un spread mínimo de 2,50%, o de 5 años, a UVA más un spread mínimo de 4,50%.

A su vez, los bancos adjudicatarios no podrán otorgar, con los fondos a los que accedan por este mecanismo, créditos hipotecarios por hasta 150.000 UVA “a una tasa superior a UVA más 7,50% (siete coma cincuenta por ciento) de TNA”, a un plazo mínimo de 15 años.

La norma también establece que los bancos adjudicatarios de este fondeo “deberán solicitar la acreditación total de los recursos en forma obligatoria”, con un plazo máximo de hasta dos días hábiles bancarios siguientes al de la pertinente notificación del BCRA, “plazo que no podrá prorrogarse”.

Crédito hipotecario como % del PBI, aún en niveles bajos en perspectiva. Con costos de la construcción altos en US$ por la apreciación cambiaria, el gobierno apuesta a mejorar la rentabilidad de la construcción a través de impulsar la demanda. Veremos si logra compensar. pic.twitter.com/GFmO9shIaI — Gonzalo Carrera (@Gonzaacarrera_) August 26, 2026

Seguidamente, deberán “efectuar la constitución de depósitos a plazo fijo en pesos ajustables por UVA de titularidad de la ANSES-FGS”, momento a partir del cual comienza a correr el plazo de 120 días que tienen para que ese dinero financie efectivamente una compra o construcción de vivienda.

Siguiendo los plazos definidos, se supone que a mediados de mes los bancos que hayan accedido a estos recursos estarán lanzando las campañas para ofrecer los nuevos créditos. En algunos casos, según pudo determinar LA NACION a partir de las consultas pertinentes, formarán parte de las líneas hipotecarias que ya ofrecen —de allí que comenzaron a adaptar las tasas— y, en otros, podrían fondear líneas nuevas.

El programa contempla un monto total de $2 billones por licitar por un monto de hasta $ 200.000 millones en cada convocatoria, con un límite máximo ofertado por cada entidad financiera de hasta el 20% del monto total.

La novedad que trae la Comunicación “B” 13223, que llama a subasta, es que el FGS podrá ejercer una opción para “cancelar de manera anticipada a su fecha de vencimiento”, alternativa que podrá ser ejecutada “en una única oportunidad una vez transcurridos 120 días corridos de su constitución y hasta el vencimiento del plazo fijo”.

“Es una opción de resguardo pedida, pero no implica una intención de que sea ejecutada”, explicaron a LA NACION sobre esta opción que causó sorpresa en algunas entidades.