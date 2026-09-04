Las acciones de Rockhopper caen 6% después del anuncio sobre sanciones a petroleras que operen en Malvinas

Esta mañana las acciones de la empresa británica Rockhopper Exploration caen 6,3% en la Bolsa de Londres. Esto ocurre tras la cadena nacional que el presidente Javier Milei dio anoche, en la cual anunció el endurecimiento de las sanciones a empresas extranjeras que operan en las Islas Malvinas.

Junto a la israelí Navitas Petroleum, la petrolera lleva adelante el desarrollo de Sea Lion, un proyecto de explotación offshore de un yacimiento ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las islas que en los últimos meses avanzó pese al conflicto de soberanía. La primera es la operadora del proyecto y tiene una participación del 65%, mientras que Rockhopper conserva el 35%. Ambas tomaron en diciembre de 2025 la decisión final de inversión (FID, por sus siglas en inglés) por US$1800 millones para desarrollar la primera fase. La producción inicial está prevista para el primer trimestre de 2028.

El discurso completo de Javier Milei en cadena nacional sobre las islas Malvinas

Ayer, el Presidente denunció el proyecto por avanzar sin autorización del país. Según Milei, “tiene fecha para iniciar la explotación petrolera offshore” en la zona circundante de las islas Malvinas “en algún momento de los próximos meses”. En ese sentido, advirtió: “Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad, en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar, algo que no había ocurrido nunca antes hasta ahora”.

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